經濟
睇樓速遞

香港地產

皓日 九龍灣30年來首新盤

【明報專訊】久未推售新盤的恒隆地產（0101），約6年來首推港新盤，旗下九龍灣牛頭角道11號皓日，是同區逾30年來首個全新私宅，以精品式住宅定位。皓日提供294伙，近八成屬瞄準上車客和小家庭的1房、2房戶，而2房戶更佔約一半。項目對外交通和起居購物極方便，而預計2023年落成的東九文化中心，勢令區內展現新氣象。

明報記者 陳寶恩

攝影 劉焌陶

皓日上月起開售，至上月底暫累沽約123伙，佔項目總數294伙逾四成。屬單幢設計的皓日，樓花期長約2年，區內指標屋苑如淘大花園、德福花園、得寶花園等，樓齡已屆34至41年。皓日是該地段逾30年來的全新私宅，料可受同區換樓客和分支家庭客歡迎。皓日提供294伙，其中2房佔全盤約五成，設145伙，實用面積介乎440至511方呎；1房戶設85伙，佔全盤29%，實用面積320至328方呎。

採流線型設計 三合一特大露台

另3房戶設58伙，佔全盤20%，實用592至771方呎；項目另設6伙分佈於3樓和37樓的連平台特色戶，實用面積289至898方呎。項目標準戶每層10戶，設3部升降機；A至F室6伙，向南或東南、望牛頭角道方向，中高層景觀料以九龍灣德福花園，及正在興建的東九文化中心為主。另G至K室，向北及西北，低層料以內園景為主，高層料望佐敦谷公園。

項目外形採流線型設計，各單位設三合一特大露台，將工作平台、露台，以及冷氣機平台三者合為一體，屬近年新穎的住宅設計。這類設計能擴大露台空間，令其更實用，亦令室內空間運用更靈活。

部分中高層料望東九文化中心

發展商昨日開放4個示範單位予傳媒參觀，其中28樓A室，實用面積770方呎，屬3房套房工作間間隔。連裝修示位走現代典雅路線，入門經過長玄關，拆去原則的儲物室連廁，改為飯廳，放置圓形四人餐枱，整個客飯廳呈「呂」字形設計，是近年新盤較少見的開則。

另一邊設傳統梗廚，而廚房外設有小型酒櫃，方便戶主下廚後品酒享樂。值得注意，買家可選用Bosch品牌雙門雪櫃，設有20款不同顏色的雪櫃門面板供自行配搭。

客廳以香檳金為主色調，配上白色梳化以及一部黑色鋼琴。沿走廊可達3間睡房，其中兩間睡房分別為男、女兒童房，適合年輕家庭。主人套房走簡約設計，放置一張雙人大牀。單位只有小量主力牆，大部分牆身均可拆除，方便戶主設計間隔。

另外，以28樓C室，實用面積508方呎，原則2房，2間睡房打通後變成1房。睡房長4.3米、闊3.6米，空間偌大。房內一面牆身用上深灰色特色牆。與客廳分隔的牆身亦改用磨砂玻璃，更顯空間感。客飯廳放置啡色皮梳化，飯廳則設四人餐枱。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

SPAC老手 「中國殼王」進駐香港 業界多觀望 冀有先行者「開路」
SPAC老手 「中國殼王」進駐香港 業界多觀望 冀有先行者「開路」
內地掀監管風暴 去年新股集資額跌兩成
內地掀監管風暴 去年新股集資額跌兩成
陳茂波：今年經濟有望保增長 SPAC可助金融業保優勢
陳茂波：今年經濟有望保增長 SPAC可助金融業保優勢
內媒：恒大海南人工島傳違規 39幢住宅被勒令拆卸
內媒：恒大海南人工島傳違規 39幢住宅被勒令拆卸
彭博：本月整體開支1.5萬億 內房續受壓
彭博：本月整體開支1.5萬億 內房續受壓
開拓藥業治脫髮藥 內地進三期臨牀試驗
開拓藥業治脫髮藥 內地進三期臨牀試驗
華夏基金景然：2022年 看好消費醫療股
華夏基金景然：2022年 看好消費醫療股
擁近10年投資經驗 持續獲超額收益
擁近10年投資經驗 持續獲超額收益
中經會今年「穩」字當頭 信政府有力執行政策
中經會今年「穩」字當頭 信政府有力執行政策
環龍主打造紙毛氈 負債率高
環龍主打造紙毛氈 負債率高
駿利亨德森設ESG相關投資框架 關注目標公司可持續發展
駿利亨德森設ESG相關投資框架 關注目標公司可持續發展
萬美：實現採購過程符「綠色」生產要求
萬美：實現採購過程符「綠色」生產要求
清潔機械人疫下訂單增 鎧耀研今年首對外融資
清潔機械人疫下訂單增 鎧耀研今年首對外融資
磁力共振儀新設計 拓寵物嬰幼兒市場
磁力共振儀新設計 拓寵物嬰幼兒市場
分科設計更專更易用 研線上人工智能簡化操作
分科設計更專更易用 研線上人工智能簡化操作
張兆聰：原油供求失衡 看好能源股
張兆聰：原油供求失衡 看好能源股
鄺翠玲：離婚衍生理財問題多
鄺翠玲：離婚衍生理財問題多
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：遊戲業務放緩 騰訊沽13734
金子：遊戲業務放緩 騰訊沽13734
張兆聰：新經濟板塊可吼光伏股
張兆聰：新經濟板塊可吼光伏股
伍禮賢：港股值得長線佈局 和黃醫藥可關注
伍禮賢：港股值得長線佈局 和黃醫藥可關注
洪龍荃：一衆BNPL玩家的潛在風險
洪龍荃：一衆BNPL玩家的潛在風險
區偉志：幣圈2022年十大預言（下）
區偉志：幣圈2022年十大預言（下）
《幫你格價》：通脹猛升 3招投資應對
《幫你格價》：通脹猛升 3招投資應對
沈永年：大灣區暫僅深圳試行房產稅
沈永年：大灣區暫僅深圳試行房產稅
陸振輝：告別只為迎接更美好的未來
陸振輝：告別只為迎接更美好的未來
梁振輝：美元今年料先高後低
梁振輝：美元今年料先高後低
張玉峰：2022年迎接美股好開始
張玉峰：2022年迎接美股好開始
黃德几：石藥新藥獲批 短線走勢料改善
黃德几：石藥新藥獲批 短線走勢料改善
陸振球：《時代》年度風雲人物詛咒
陸振球：《時代》年度風雲人物詛咒
陸振球：習近平連任關鍵年 利好中港股巿
陸振球：習近平連任關鍵年 利好中港股巿
林少陽：上半年料受惠政策放寬
林少陽：上半年料受惠政策放寬
技術取勝：舜宇處上升通道
技術取勝：舜宇處上升通道
李聲揚：「轉」的2022年
李聲揚：「轉」的2022年
蔡金強：2022年！春天花會開 歲末年終——來一場大醉吧！
蔡金強：2022年！春天花會開 歲末年終——來一場大醉吧！
徐家健：貨機停飛反增播疫風險？
徐家健：貨機停飛反增播疫風險？
艾雲豪：勿小看梅艷芳和陶大宇的下沉市場
艾雲豪：勿小看梅艷芳和陶大宇的下沉市場
李順威：盤路偏淡 一挾就起
李順威：盤路偏淡 一挾就起
劉思明：今年料主題輪動 ETF入巿減風險
劉思明：今年料主題輪動 ETF入巿減風險
何啟聰：股價重上70元 快手牛證56135
何啟聰：股價重上70元 快手牛證56135
瑞銀亞洲：投資者獲利離場 阿里沽18096
瑞銀亞洲：投資者獲利離場 阿里沽18096
摩根大通亞洲：美股去年完勝港股 留意三大指數輪證
摩根大通亞洲：美股去年完勝港股 留意三大指數輪證
周顯：「黑暗勢力」扼殺港金融業
周顯：「黑暗勢力」扼殺港金融業
王弼：重申2022年看好國指
王弼：重申2022年看好國指
曾淵滄：商湯掛牌急升如向美示威
曾淵滄：商湯掛牌急升如向美示威
湯文亮：2022年樓市「第十個人理論」
湯文亮：2022年樓市「第十個人理論」
陳永傑：美今年或不收水 反要放水
陳永傑：美今年或不收水 反要放水
廖偉強：地產代理的八二定律
廖偉強：地產代理的八二定律
布少明：面積單位齊增創「雙贏」
布少明：面積單位齊增創「雙贏」
馬泰陽：樓市今年料穩中向好
馬泰陽：樓市今年料穩中向好
12新盤擬今年登場 涉逾1.5萬伙 啟德跑道兩盤最矚目 共佔3319伙
12新盤擬今年登場 涉逾1.5萬伙 啟德跑道兩盤最矚目 共佔3319伙
緹外逾萬呎大宅 勢成焦點豪宅
緹外逾萬呎大宅 勢成焦點豪宅
去年新盤沽1.7萬伙 新地6年稱霸
去年新盤沽1.7萬伙 新地6年稱霸
今年首周末一手沽184伙 YOHO Hub佔七成
今年首周末一手沽184伙 YOHO Hub佔七成
十大屋苑周末交投 跌至12周新低
十大屋苑周末交投 跌至12周新低
藍澄灣較青衣站屋苑折讓近三成
藍澄灣較青衣站屋苑折讓近三成
利達資產基金經理黃耀宗：退休投資應主打被動收入
利達資產基金經理黃耀宗：退休投資應主打被動收入