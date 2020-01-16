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今年首周末一手沽184伙 YOHO Hub佔七成

【明報專訊】踏入2022年首個周末，市場已有全新盤推售，以入場費約338萬元招徠的益兆集團、俊和「旺角龍牀盤」雋薈，昨「晒冷」推售全盤120伙，即日售出34伙，佔樓盤近三成；連同新地（0016）次輪銷售的元朗The YOHO Hub及其他新盤，過去兩日市場共錄約184宗一手成交，其中The YOHO Hub佔137伙或逾七成，雖然一手市場按周交投大減35%，但比去年元旦連首個周末一手僅錄約29宗大升5倍。

雋薈昨首輪沽34伙

全盤120伙均為開放式的雋薈，成交紀錄冊顯示，項目全日售出34個單位，其中有25名買家選用建築期付款，佔售出單位約73%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目以入場費低取勝，惟近日股市波動、內地調控及憂慮第五波疫情，窒礙部分投資者入市意欲，而該行錄得一對姊妹斥資逾800萬元，購入兩伙「上車」。

美聯住宅部行政總裁布少明則表示，雋薈不少單位低於400萬元，故吸引上車客捧場，大部分屬90、00後年輕買家。年輕公務員李先生昨日便以500多萬元購入一個開放式單位自住，表示今次入市並無家人資助，首期全由自己儲蓄，購買雋薈主要覺得交通及周邊配套方便，雖然單位面積僅約200方呎，但認為一個人自住可以接受，惟若以呎價計則偏貴。

另外，The YOHO Hub昨次輪推售209伙，包括以價單形式發售204伙及5伙招標。市場消息稱，項目昨日單日售出約137伙，佔即日可售單位約65%，若連同對上一個周日（12月26日）首輪售出的約260伙，樓盤至今累售約397伙，佔總數1030伙近四成。新地副董事總經理雷霆表示，集團將視乎銷情考慮加推，項目質素優越，且納入北部都會區規劃，故有提價空間。

相關字詞﹕雷霆 旺角龍牀盤 新地 新盤銷情 雋薈

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