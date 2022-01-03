去年新盤沽1.7萬伙 新地6年稱霸

整體一手銷量按年增16%

至於去年「賣樓王」寶座由新地（0016）蟬聯，年內估計售逾2800伙，是由2016年起、連續6年成為賣出單位數量最多發展商。除新地外，會德豐、恒地（0012）去年售樓成績均標青，估計期內同樣各售逾2100伙。換言之，新地、會德豐、恒地去年共售出約7000伙，佔去年整體成交量1.72萬伙逾四成。

MOUNT NICHOLSON重奪亞洲樓王

值得一提是，港府提出打造北部都會區，成為新界西北區新盤最大賣點；新地去年下半年起大舉推盤，先後推售天水圍Wetland Seasons Bay系列、元朗站上蓋The YOHO Hub，加上港島西環KENNEDY 38等全新盤，銷情熾熱，連同其他餘貨，令新地去年全年共售出2800伙，再次成為「賣樓王」。

至於九倉（0004）和南豐發展、會德豐銷售的山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON，第3期實用4544方呎16樓D室（連3車位），去年11月以約6.398億元售出、實呎達14.08萬元，打破去年2月長實（1113）港島半山21 BORRETT ROAD，一個實用3378方呎特色戶以近4.6億元、實呎13.6萬元售出的亞洲分層物業最高呎價紀錄，重奪「亞洲分層樓王」寶座。

（2021回顧）