經濟

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12新盤擬今年登場 涉逾1.5萬伙 啟德跑道兩盤最矚目 共佔3319伙

【明報專訊】踏入2022年，雖然變種病毒肆虐，本港恐爆發第五波新冠疫情，但市場預期今年發展商依然排山倒海推售新盤。綜合市場統計，12個矚目新盤擬今年推出，涉逾1.54萬伙，當中由多家發展商聯手發展的啟德跑道地兩大新盤最為矚目，共涉3319伙，有望成為今年九龍重點新盤。此外，多個鐵路上蓋項目亦將於今年推出，規模最大為元朗錦上路站項目，提供約2200伙，而1A期早前已申請預售，料今年率先登場。

明報記者 陳寶恩

今年九龍區新盤供應集中啟德跑道區，其中嘉華國際（0173）、中海外（0688）及會德豐共同發展的啟德新九龍內地段第6577號，發展商早前稱，項目預計今年首季末至次季初登場。項目分2期發展，共提供約2100伙。當中第1期涉1017伙，正待批預售，樓花期約32個月。此外，同區今年另一焦點新盤為會德豐、新世界（0017）、恒地（0012）及帝國集團合作的承豐道23號項目，1及2期分別648及571伙，共1219伙，樓花期約20個月，正待批預售。該盤位於去年中開售的中海外維港1號旁，同望香港兒童醫院方向。

信置等錦上路站項目涉2200伙

另外，九龍鐵路盤重頭戲，要數華懋旗下的港鐵何文田站上蓋第2期，涉約800伙。發展商表示，項目設有1至4房間隔，主打2及3房戶，將於今年初申請預售樓花，最快今年中登場，料為何文田站上蓋首個推售的住宅項目。至於新界今年焦點新盤，料屬信置（0083）、中海外及嘉華等發展的元朗錦上路站項目，合共多達2200伙，有機會是市場上今年開售的最大型新盤。當中1A期去年末已入紙申請預售樓花，涉715伙，樓花期約30個月。

港島方面，港鐵黃竹坑站上蓋港島南岸第1期晉環及第2期揚海，分別於去年5月及9月開售，以市區豪宅定位，吸引大批名人富豪入市，揚海一個4房戶成交呎價更見6萬元創新高。項目第3及4期預計今年推出，成為港島焦點大盤，其中第3期由長實（1113）發展，提供約1200伙；第4期由嘉里（0683）、太古（1972）、信置合作，提供約800伙，上述兩盤暫未申請預售。

業界料今年一手買賣升至1.9萬宗

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，如果本港疫情持續受控，中港落實通關，沒其他利淡因素衝擊，相信今年一手私宅買賣登記可挑戰1.9萬宗高位，比去年的1.72萬宗升約一成。他又預期今年樓價升5%，若下半年疫情減退並迎來大規模通關，樓價升勢將再擴大，較樂觀預測全年有機會升約一成。

相關字詞﹕啟德 承豐道23號 何文田站上蓋2期 港島南岸 晉環 揚海 錦上路站上蓋項目第1A期 2022年十二大焦點新盤

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