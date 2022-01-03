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馬泰陽

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馬泰陽：樓市今年料穩中向好

【明報專訊】在剛過去的2021年，樓市氣氛暢旺，整體物業（包括一、二手住宅、一手公營房屋、工商舖及車位）的成交宗數，較2020年高約三成，錄得95331宗，創近9年新高；涉及註冊金額錄約8800億元，不但較前年高出約四成，更超越1997年水平，創有紀錄新高。踏入2022年，雖然美國有機會加息，但預計步伐循序漸進，相信短期內對本港的樓市影響有限。隨着中港通關進程日趨樂觀，吸引「北水」流入磚頭，加上市場水浸，對樓市起正面作用，預料2022年樓市穩中向好。

今年預計有多個新盤陸續登場，受惠「北部都會區」出台，市場預料新界西北將會繼續成為主要供應。據資料顯示，由新地及長實發展，位於屯門大欖段170號兆康第54區商住項目；另由信和、嘉華及中海外合作發展，位於港鐵站錦上路站項目第1A期項目，同樣佔盡「北部都會區」的發展勢頭，有望今年登場。

市區方面，多個啟德新盤於去年申請預售樓花同意書，當中涉及6195伙，部署於今年登場。港島區的新盤焦點繼續落在港鐵黃竹坑站的新項目，由長實發展的港島南岸第三期屬整個項目單位供應最多的期數，涉1200伙，有望於今年開賣；由嘉里建設、信置、太古地產及港鐵合作發展的第四期，信置已表明於今年會推售，相信區內二手亦會受惠市場氣氛升溫，帶動交投。

另外，政府日前公布本財年最後一季（2022年1月至3月）賣地計劃，私樓供應料可提供5680伙，連同首3季（2021年4月至12月）提供14400伙，整個財政年度合共有20080伙私人住宅供應，高於全年目標1.29萬伙55%，為近年度新高。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]

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