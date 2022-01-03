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布少明：面積單位齊增創「雙贏」

【明報專訊】新一年首次在專欄大家見面，先祝各位新年進步，身體健康！日前發展局公布本財年第四季，即2022年1月至3月的賣地計劃，季內合共提供約5680個單位，全年合計更逾2萬伙，較全年目標約1.29萬伙高出約56%，見4年高位，充分彰顯政府大刀闊斧發力推地的決心。

雖然今次供應超標，但私人發展或重建項目超過1.1萬伙，即佔約57%；至於官地供應方面，本財年僅提供約3410伙，僅佔約17%，反映樓市實質供應的情况仍被動。因此，政府增加供應的當務之急是盡快落實推行如「北部都會區」或縮短土地審批流程，增加官方土地儲備，避免過分倚重私人發展或重建供應。

另外，今次賣地計劃的另一重點，除收緊資助房屋的轉售限制年期外，亦加入單位面積下限條款，從而提高人均居住面積。此舉有助提高本港人均居住面積並改善居住空間，筆者亦希望，未來在土地供應上可以做到「面積增、單位增」的雙贏局面。

根據市場及一手成交紀錄冊統計，去年逾億元豪宅成交約240宗，創歷史新高。以傳統豪宅區「龍頭」的山頂南區為例，去年交投量超過200宗，較前年約158宗大幅上升約三成；至於成交金額亦按年升約兩成至逾390億元，出現「額量齊升」格局。若單以逾億元超級豪宅交投表現來說，去年共錄得約71宗成交，按年大幅升逾86%；至於一手逾億元交易佔約31宗，按年急升逾3.4倍，充分反映超豪宅市道非常暢旺。

超豪宅交投有「價量」配合，相信新一年在資金帶動下，加上整體樓市需求理想，預料超豪宅交投將會相當不俗，大有機會「再下一城」延續去年旺勢，甚至跑贏大市亦不足為奇。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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