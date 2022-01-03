廖偉強：地產代理的八二定律

之前4年，每年的樓價最多只錄得單位數升幅，雙位數升幅要追溯到2017年，當年升幅接近13%，主因是在當年沒有任何重大利淡事件發生。相信今年如果疫情沒有惡化，再加上通關的利好因素，今年樓價有可能再次實現雙位數升幅。

既然相信今年樓市能夠暢旺，樓價能夠繼續上升，地產代理絕對是朝着增添人手及擴充分行方向前進。這個行業既然有這樣亮麗的前景，相信投身此行的人數會陸續增加；不過，是否人人都適合做地產代理呢？答案當然不是！以筆者在此行業30多年的經驗分析，地產代理能夠做到生意絕對是八二定律，大部分時間只有兩成人能夠做到八成的生意，其餘八成的人只能夠在餘下的兩成生意中競爭。

地產代理給人的印象是收入可觀容易搵錢，因為以目前的樓價計算佣金比率，確實做到一宗大金額的交易，代理的收入便非常可觀；但相信這些精英在市場中只佔1%，因為能夠做到地產代理的精英確實不容易，並非只是帶客參觀單位那麼簡單。這些精英他們付出的日與夜，並非一般人可以堅持得住。所以，很多人容易加入地產代理行業，但亦有很多人容易抽身而去，心態強及堅持就是地產精英最大的特色。

踏入2022年，筆者祝廣大讀者新年新氣象，希望香港疫情可進一步減退，盡早實現通關，帶動經濟及樓市齊轉旺！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]