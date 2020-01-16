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瑞銀亞洲：投資者獲利離場 阿里沽18096

【明報專訊】港股上周五半日市，承接上周四美股中概股反彈，港股高開約441點，其後升幅收窄至285點，收報23397點。受惠於美股中概股的表現，港股方面ATMX都有顯著升幅，帶動恒指的升勢。

資金流方面，留意到大部分認股證資金以流出為主，這或與科技股股價急升投資者獲利離場過年有關。另外，亦有部分投資者部署科技股的相關認沽證，惟資金未算顯著。如投資者看淡阿里巴巴（9988），可留意阿里認沽18096，行使價92.28元，2022年6月到期，有效槓桿約3.3倍。如投資者看淡美團（3690），可留意美團認沽16653，行使價204.8元，2022年4月到期，有效槓桿約4.3倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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