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經濟
2022年1月3日星期一
徐家健 象牙塔看財技
投資策略
SPAC老手 「中國殼王」進駐香港 業界多觀望 冀有先行者「開路」
內地掀監管風暴 去年新股集資額跌兩成
陳茂波：今年經濟有望保增長 SPAC可助金融業保優勢
內媒：恒大海南人工島傳違規 39幢住宅被勒令拆卸
彭博：本月整體開支1.5萬億 內房續受壓
開拓藥業治脫髮藥 內地進三期臨牀試驗
華夏基金景然：2022年 看好消費醫療股
擁近10年投資經驗 持續獲超額收益
中經會今年「穩」字當頭 信政府有力執行政策
環龍主打造紙毛氈 負債率高
駿利亨德森設ESG相關投資框架 關注目標公司可持續發展
萬美：實現採購過程符「綠色」生產要求
清潔機械人疫下訂單增 鎧耀研今年首對外融資
磁力共振儀新設計 拓寵物嬰幼兒市場
分科設計更專更易用 研線上人工智能簡化操作
張兆聰：原油供求失衡 看好能源股
鄺翠玲：離婚衍生理財問題多
環球經濟數據
金子：遊戲業務放緩 騰訊沽13734
張兆聰：新經濟板塊可吼光伏股
伍禮賢：港股值得長線佈局 和黃醫藥可關注
洪龍荃：一衆BNPL玩家的潛在風險
區偉志：幣圈2022年十大預言（下）
《幫你格價》：通脹猛升 3招投資應對
沈永年：大灣區暫僅深圳試行房產稅
陸振輝：告別只為迎接更美好的未來
梁振輝：美元今年料先高後低
張玉峰：2022年迎接美股好開始
黃德几：石藥新藥獲批 短線走勢料改善
陸振球：《時代》年度風雲人物詛咒
陸振球：習近平連任關鍵年 利好中港股巿
林少陽：上半年料受惠政策放寬
技術取勝：舜宇處上升通道
李聲揚：「轉」的2022年
蔡金強：2022年！春天花會開 歲末年終——來一場大醉吧！
徐家健：貨機停飛反增播疫風險？
艾雲豪：勿小看梅艷芳和陶大宇的下沉市場
李順威：盤路偏淡 一挾就起
劉思明：今年料主題輪動 ETF入巿減風險
何啟聰：股價重上70元 快手牛證56135
瑞銀亞洲：投資者獲利離場 阿里沽18096
摩根大通亞洲：美股去年完勝港股 留意三大指數輪證
周顯：「黑暗勢力」扼殺港金融業
王弼：重申2022年看好國指
曾淵滄：商湯掛牌急升如向美示威
湯文亮：2022年樓市「第十個人理論」
陳永傑：美今年或不收水 反要放水
廖偉強：地產代理的八二定律
布少明：面積單位齊增創「雙贏」
馬泰陽：樓市今年料穩中向好
12新盤擬今年登場 涉逾1.5萬伙 啟德跑道兩盤最矚目 共佔3319伙
緹外逾萬呎大宅 勢成焦點豪宅
去年新盤沽1.7萬伙 新地6年稱霸
今年首周末一手沽184伙 YOHO Hub佔七成
十大屋苑周末交投 跌至12周新低
皓日 九龍灣30年來首新盤
藍澄灣較青衣站屋苑折讓近三成
利達資產基金經理黃耀宗：退休投資應主打被動收入
徐家健：貨機停飛反增播疫風險？
【明報專訊】研究發現，關於新冠病毒的傳播風險，工作場所比家中低！
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