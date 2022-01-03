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張玉峰 世界為觀

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張玉峰：2022年迎接美股好開始

【明報專訊】新年伊始，相信不少投資者都陸續為自己訂下未來一年的賺錢大計，筆者在此先祝大家新年快樂、投資有道！承蒙去年底美股「聖誕行情」閃耀，加上正向的1月份季節因素，以及企業回購股份創歷史新高，相信年初開局將延續不俗表現，預計大市升幅有約2%至3%。

事實上，不少投資者的倉位在去年底已降至低水平，原因是他們對市場過於悲觀。不過，隨着機構投資者及基金在年初再次進場，將利好投資氣氛及流動性。加上企業大規模回購反映對前景樂觀，無疑為市場打下強心針。

綜合市場統計，截至去年11月中，美股的股票回購金額已突破1萬億美元，再度創新歷史新高。其中，以蘋果（美︰AAPL）、Google母公司Alphabet（美︰GOOGL）及原名為facebook的Meta（美︰FB）股票回購規模最高，合計回購481億美元股票。從企業加快回購速度可見，他們對發展前景充滿信心，此亦助力相關公司的股價節節上升。

看好微軟蘋果 留意元宇宙相關企業

對於今年的部署，筆者亦因應市况對至愛的科技股「執倉」，加大對科技龍頭股的倉位，穩中求勝。回顧「FAAMG」在去年的表現，至執筆之時，五大巨頭中以Alphabet及微軟（美：MSFT）最為突出，前者升幅逾六成；後者升幅亦有五成。蘋果則排名第三，期內累升逾25%。值得留意的是，「FAAMG」在今年將加大對元宇宙的資源投放，不論是金錢，抑或是人才，均會爭個你死我活。筆者現時最看好微軟的前景，故持倉增加至30%；另一前景向好的蘋果，於投資組合的持倉比例亦增加至15%。與元宇宙概念相關的企業併購潮亦相信會較去年瘋狂，不惜功本「燒錢」去做，大家屆時可多加留意這一類市場機遇。

通關有望 率先部署航空股

其他板塊方面，筆者亦有數個心水選擇。醫療股是一個獲看好的板塊，撇除疫情因素，市場對健康的追求一直有增無減，加上部分企業已將科技與醫療結合，在研發及製作過程中使用納米、AI等技術，故大型連鎖藥廠的前路獲看好，尤其是輝瑞（美：PFE）、默克藥廠（美：MRK）、沃爾格林（美：WBA）等。由於預計今年第一季、第二季通關有望，故筆者亦已在波音（美：BA）、達美航空（美：DAL）等與疫情相關的公司率先部署。

電動車競爭大 相關技術公司前景可期

至於今年繼續會是大勢的電動車股，發展料相當不錯，惟入場應以非電動車廠為主。大家要知道，隨着愈來愈多電動車品牌面世，市場的競爭力難免增加，電動車廠或要開打「價格戰」，以減價、折扣等策略去維持市佔率，獲得利潤的機會因而更難。反之，從事電動車相關技術的公司，例如自動駕駛、人面辨識，電池等方面，前景路相對易行。澳洲最大的鋰礦商之一Pilbara Minerals（美：PILBF）便是筆者看好的股票。鋰電池主要由正極材料、負極材料、電解質與隔離膜四材料所組成。由於電池需求日趨增加與電池原料短缺之間的空隙愈來愈大，且這個供不應求的局面或持續下去，推升上游供應商的盈利能力，Pilbara Minerals便是最大受惠者之一。

「一年之計在於春」，各位讀者看過筆者的分析後，不妨趁年頭好好部署，繼續於美股市場大展拳腳。

惠峰國際發展有限公司董事

[張玉峰 世界為觀]

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