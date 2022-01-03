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區偉志：幣圈2022年十大預言（下）

【明報專訊】今期再講幣圈今年的大預言：

（6）數字人民幣廣泛應用。很多政府正在密鑼緊鼓研究由央行發行的數字貨幣，但要普及並不容易，因為每一筆交易都會被永久記錄，帶來私隱問題。中國在這方面走得最前，過去一年已在不同城市試行數字人民幣，在北京冬奧期間亦會大力推行，現在全國已有超過一億個數字錢包。估計來年，政府會要求網上交易都用數字人民幣，之後再在線下全面使用。

（7）傳統金融界擁抱加密貨幣。傳統金融人對區塊鏈概念趨之若鶩，但礙於操作上困難及法規要求，很難分配資金到這領域。相信來年會有很多公司以區塊鏈概念股作招徠，以吸引投資者。有些公司會買入大量比特幣，變身比特幣概念股。世界各地將有愈來愈多的加密貨幣ETF上市。甚至主權基金也會分配部分資產投資加密貨幣。

（8）加密貨幣交易所成為各大活動主要贊助商。現時，美國已有兩支NBA 球隊的主場以加密貨幣交易所命名。歐美有些球隊亦已發行粉絲的代幣。交易所是帶動生態系統發展的領頭羊，是整個幣圈最賺錢的一環，流量愈多，賺錢愈多。相信來年，加密貨幣交易所會成為各球會及大型活動的寵兒，在英超、歐冠、賽車、演唱會都會見到他們的名字。

元宇宙融入日常生活

（9）元宇宙開始融入日常生活。自從facebook改名Meta後，元宇宙已成為市民茶餘飯後的話題。元宇宙容許玩家自行創造內容，來年將會有不少大品牌在Roblox及Sandbox這些元宇宙內開店。Meta的Horizon Worlds也會很有競爭力，畢竟它擁有超過20億用戶，大大降低獲客成本。元宇宙最先落地的場景將是市場推廣、遊戲、社交、音樂會、健身、購物、虛擬會議及教育等，愈來愈多人願意花時間沉浸在虛擬世界當中。不知這樣會否被內地界定為不利生育？

加密貨幣騙案增

（10）加密貨幣騙案日益猖獗。由於虛擬資產愈來愈多，加上很多新手入場，吸引了大量黑客及騙徒。過去數年，被黑客盜取的加密貨幣共超過40億美元，單於去年便超過10億美元。除了黑客外，假項目及騙案更是有增無減，去年共騙走了77億美元，比黑客盜竊情况更為嚴重。最近就有騙徒趁「魷魚遊戲」的熱潮，發行魷魚幣，於市場大賺一筆，幾天後便消失得無影無蹤。2022年騙案只會有增無減，相對於投資股票，加密貨幣投資者要格外小心。

筆者於1月3日中午會有網上直播，詳細解說2022年幣圈十大趨勢，詳情請留意本會網站。

香港數碼資產學會共同創辦人 www.HKDAS.org

[區偉志 加密解碼]

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