鄺翠玲：離婚衍生理財問題多

Billy（52歲）和第二任妻子（35歲）的兒子剛滿周歲，他和前妻的兒子現年14歲，在8年前雙方離婚時，Billy將資產的相當部分給了前妻作為兩母子的贍養費，自己則從頭開始，4年前再婚時再置業，按揭供款期至75歲。

先說說兒子的大學教育經費，若是往外國升學，基本支出約每年50萬元，連同未來20年的通脹，預計需約300萬元，但由於Billy在13年後便退休，若是以定期定額形式累積、滾存模式進行，便需提早在13年內完成累積部分，再滾存多幾年、需要時才提取：假設以投資方式、利用平均成本法減低風險、年回報9%估算，每月應投放7000元，他可先投入首發資金40萬元，然後每月投放5000元，也達到同樣效果。

最少留9個月支出 餘錢可買年金

若以目前股票、基金作為按揭特定項目，並以年回報9%滾存，13年後預計可達320萬元，在扣去175萬元按揭餘額後，仍有145萬元的淨資產作為退休金，當然13年不是一個短的時間，隨時牛熊交集，請Billy多和投資顧問溝通檢視情况，更應持盈保泰。

餘下的50萬元現金及每月9000盈餘又應怎處理呢？筆者認為毋須將每分每毫都用盡，適量的緩衝空間亦是很重要的：50萬元大可暫留在銀行戶口（最少保留9個月支出，即約30萬元）再留意機會，每月盈餘中可抽撥3000元至年金計劃，供款期10年，若在70歲時開始提取年金，每月料可提取約4500元，直至終老，用作支付每月基本開支也不錯。看似不多啊，不要忘記Billy在52歲才起動，滾存期只有8年，是美中不足的地方，也可以說是離婚的後遺症。但如果太太使用同樣模式，70歲時可每月可取約14,000元年金，比Billy多了兩倍有多，這就是「時間的魔力」！

美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 理財信箱]