經濟
鄺翠玲 理財信箱

鄺翠玲：離婚衍生理財問題多

【明報專訊】香港離婚率在2019年達到48%，相比2016年的34%，上升速度十分驚人！當然家家有本難念的經，但離婚的確是衍生了很多問題。

Billy（52歲）和第二任妻子（35歲）的兒子剛滿周歲，他和前妻的兒子現年14歲，在8年前雙方離婚時，Billy將資產的相當部分給了前妻作為兩母子的贍養費，自己則從頭開始，4年前再婚時再置業，按揭供款期至75歲。

先說說兒子的大學教育經費，若是往外國升學，基本支出約每年50萬元，連同未來20年的通脹，預計需約300萬元，但由於Billy在13年後便退休，若是以定期定額形式累積、滾存模式進行，便需提早在13年內完成累積部分，再滾存多幾年、需要時才提取：假設以投資方式、利用平均成本法減低風險、年回報9%估算，每月應投放7000元，他可先投入首發資金40萬元，然後每月投放5000元，也達到同樣效果。

最少留9個月支出 餘錢可買年金

若以目前股票、基金作為按揭特定項目，並以年回報9%滾存，13年後預計可達320萬元，在扣去175萬元按揭餘額後，仍有145萬元的淨資產作為退休金，當然13年不是一個短的時間，隨時牛熊交集，請Billy多和投資顧問溝通檢視情况，更應持盈保泰。

餘下的50萬元現金及每月9000盈餘又應怎處理呢？筆者認為毋須將每分每毫都用盡，適量的緩衝空間亦是很重要的：50萬元大可暫留在銀行戶口（最少保留9個月支出，即約30萬元）再留意機會，每月盈餘中可抽撥3000元至年金計劃，供款期10年，若在70歲時開始提取年金，每月料可提取約4500元，直至終老，用作支付每月基本開支也不錯。看似不多啊，不要忘記Billy在52歲才起動，滾存期只有8年，是美中不足的地方，也可以說是離婚的後遺症。但如果太太使用同樣模式，70歲時可每月可取約14,000元年金，比Billy多了兩倍有多，這就是「時間的魔力」！

美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

SPAC老手 「中國殼王」進駐香港 業界多觀望 冀有先行者「開路」
SPAC老手 「中國殼王」進駐香港 業界多觀望 冀有先行者「開路」
內地掀監管風暴 去年新股集資額跌兩成
內地掀監管風暴 去年新股集資額跌兩成
陳茂波：今年經濟有望保增長 SPAC可助金融業保優勢
陳茂波：今年經濟有望保增長 SPAC可助金融業保優勢
內媒：恒大海南人工島傳違規 39幢住宅被勒令拆卸
內媒：恒大海南人工島傳違規 39幢住宅被勒令拆卸
彭博：本月整體開支1.5萬億 內房續受壓
彭博：本月整體開支1.5萬億 內房續受壓
開拓藥業治脫髮藥 內地進三期臨牀試驗
開拓藥業治脫髮藥 內地進三期臨牀試驗
華夏基金景然：2022年 看好消費醫療股
華夏基金景然：2022年 看好消費醫療股
擁近10年投資經驗 持續獲超額收益
擁近10年投資經驗 持續獲超額收益
中經會今年「穩」字當頭 信政府有力執行政策
中經會今年「穩」字當頭 信政府有力執行政策
環龍主打造紙毛氈 負債率高
環龍主打造紙毛氈 負債率高
駿利亨德森設ESG相關投資框架 關注目標公司可持續發展
駿利亨德森設ESG相關投資框架 關注目標公司可持續發展
萬美：實現採購過程符「綠色」生產要求
萬美：實現採購過程符「綠色」生產要求
清潔機械人疫下訂單增 鎧耀研今年首對外融資
清潔機械人疫下訂單增 鎧耀研今年首對外融資
磁力共振儀新設計 拓寵物嬰幼兒市場
磁力共振儀新設計 拓寵物嬰幼兒市場
分科設計更專更易用 研線上人工智能簡化操作
分科設計更專更易用 研線上人工智能簡化操作
張兆聰：原油供求失衡 看好能源股
張兆聰：原油供求失衡 看好能源股
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：遊戲業務放緩 騰訊沽13734
金子：遊戲業務放緩 騰訊沽13734
張兆聰：新經濟板塊可吼光伏股
張兆聰：新經濟板塊可吼光伏股
伍禮賢：港股值得長線佈局 和黃醫藥可關注
伍禮賢：港股值得長線佈局 和黃醫藥可關注
洪龍荃：一衆BNPL玩家的潛在風險
洪龍荃：一衆BNPL玩家的潛在風險
區偉志：幣圈2022年十大預言（下）
區偉志：幣圈2022年十大預言（下）
《幫你格價》：通脹猛升 3招投資應對
《幫你格價》：通脹猛升 3招投資應對
沈永年：大灣區暫僅深圳試行房產稅
沈永年：大灣區暫僅深圳試行房產稅
陸振輝：告別只為迎接更美好的未來
陸振輝：告別只為迎接更美好的未來
梁振輝：美元今年料先高後低
梁振輝：美元今年料先高後低
張玉峰：2022年迎接美股好開始
張玉峰：2022年迎接美股好開始
黃德几：石藥新藥獲批 短線走勢料改善
黃德几：石藥新藥獲批 短線走勢料改善
陸振球：《時代》年度風雲人物詛咒
陸振球：《時代》年度風雲人物詛咒
陸振球：習近平連任關鍵年 利好中港股巿
陸振球：習近平連任關鍵年 利好中港股巿
林少陽：上半年料受惠政策放寬
林少陽：上半年料受惠政策放寬
技術取勝：舜宇處上升通道
技術取勝：舜宇處上升通道
李聲揚：「轉」的2022年
李聲揚：「轉」的2022年
蔡金強：2022年！春天花會開 歲末年終——來一場大醉吧！
蔡金強：2022年！春天花會開 歲末年終——來一場大醉吧！
徐家健：貨機停飛反增播疫風險？
徐家健：貨機停飛反增播疫風險？
艾雲豪：勿小看梅艷芳和陶大宇的下沉市場
艾雲豪：勿小看梅艷芳和陶大宇的下沉市場
李順威：盤路偏淡 一挾就起
李順威：盤路偏淡 一挾就起
劉思明：今年料主題輪動 ETF入巿減風險
劉思明：今年料主題輪動 ETF入巿減風險
何啟聰：股價重上70元 快手牛證56135
何啟聰：股價重上70元 快手牛證56135
瑞銀亞洲：投資者獲利離場 阿里沽18096
瑞銀亞洲：投資者獲利離場 阿里沽18096
摩根大通亞洲：美股去年完勝港股 留意三大指數輪證
摩根大通亞洲：美股去年完勝港股 留意三大指數輪證
周顯：「黑暗勢力」扼殺港金融業
周顯：「黑暗勢力」扼殺港金融業
王弼：重申2022年看好國指
王弼：重申2022年看好國指
曾淵滄：商湯掛牌急升如向美示威
曾淵滄：商湯掛牌急升如向美示威
湯文亮：2022年樓市「第十個人理論」
湯文亮：2022年樓市「第十個人理論」
陳永傑：美今年或不收水 反要放水
陳永傑：美今年或不收水 反要放水
廖偉強：地產代理的八二定律
廖偉強：地產代理的八二定律
布少明：面積單位齊增創「雙贏」
布少明：面積單位齊增創「雙贏」
馬泰陽：樓市今年料穩中向好
馬泰陽：樓市今年料穩中向好
12新盤擬今年登場 涉逾1.5萬伙 啟德跑道兩盤最矚目 共佔3319伙
12新盤擬今年登場 涉逾1.5萬伙 啟德跑道兩盤最矚目 共佔3319伙
緹外逾萬呎大宅 勢成焦點豪宅
緹外逾萬呎大宅 勢成焦點豪宅
去年新盤沽1.7萬伙 新地6年稱霸
去年新盤沽1.7萬伙 新地6年稱霸
今年首周末一手沽184伙 YOHO Hub佔七成
今年首周末一手沽184伙 YOHO Hub佔七成
十大屋苑周末交投 跌至12周新低
十大屋苑周末交投 跌至12周新低
皓日 九龍灣30年來首新盤
皓日 九龍灣30年來首新盤
藍澄灣較青衣站屋苑折讓近三成
藍澄灣較青衣站屋苑折讓近三成
利達資產基金經理黃耀宗：退休投資應主打被動收入
利達資產基金經理黃耀宗：退休投資應主打被動收入