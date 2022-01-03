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磁力共振儀新設計 拓寵物嬰幼兒市場

【明報專訊】一直以來，大型醫療檢測設備都是歐美和日本幾家大企業的天下，但也有港資公司專門研究和生產磁力共振儀（MRI），還做得有聲有色。除了以高性價比來競爭之外，該公司透過將磁力共振儀分科設計，開闢出寵物和嬰幼兒等新市場。

明報記者 薛偉傑、攝影 楊柏賢

時代醫療（Time Medical Systems）共同創辦人兼首席運營官楊思敏表示，公司有4名創辦人，本來都在美國哥倫比亞大學從事研究工作，因為前特首董建華及創新科技署長在1990年代末去紐約尋找科技人才，力邀他們回港發展，而被打動。經過多年準備，2008年12月，他們在香港成立時代醫療，從事磁力共振儀的研發。

他記得，當時磁力共振儀非常昂貴。以歐美產品來說，大約每T（Tesla，磁場強度單位）要100萬美元。由於創業資金只有數百萬元，公司選擇研發磁場強度僅0.35T型號，但他們透過準確控制一些零件輸出信號的時間達到納秒水平，令到其成像質素接近市面的高磁場強度型號。

另外，他們注意到傳統磁力共振儀全封閉設計，不適合幽閉恐懼症患者和肥胖人士使用。因此，公司在稱為PICA型號用上開放式設計，售價僅約220萬元人民幣，售價不到相同磁場強度的外國產品的一半，性價比明顯高於歐美日本幾家巨頭的產品。但初時很多醫療機構不敢落單，直至2010年，有一家新加坡檢測中心願意訂購；時至2013年，再透過投標奪得印尼政府一張10部訂單，擊敗幾家歐美大企業。到2015年，公司在行內站穩陣腳，產品主要賣到新加坡、印尼、印度、中國內地等幾個市場。隨着中國內地民營醫院近幾年快速發展，由2020年開始，PICA系列在該板塊佔有率高踞第一位。

2017年，有美國醫生向他們提出研發一款寵物型號，這就是PANION系列的由來。由於貓狗的體型比成人小，一般醫院用的磁力共振儀掃描的圖像往往不太清晰。PANION中首創可以隨時更換不同大小的成像線圈，掃描貓狗頭部的線圈有4個尺寸，掃描貓狗身軀的線圈有3個尺寸，掃描貓狗手腳的線圈有4個尺寸。PANION在2018年底推出即獲中國內地的寵物醫院受落。香港有兩家寵物醫院、美國加州聖地牙哥一家檢測中心也採用。

創寵物專用型號 隨時換不同大小線圈

同樣地，傳統的乳線診斷專用磁力共振儀通常只裝上最大的線圈，當檢查乳房較小的女士時，成像可能不太清晰。因此，該公司在2019年研發出一款乳線診斷專用磁力共振儀EMMA系列。EMMA有4個尺寸的成像線圈，可以隨時更換，以適應乳房大小不同的女士，令成像更清晰。

此外，時代醫療獲紐約一家癌症治療中心的建議，透過改良技術，將EMMA檢查時間縮短至15分鐘（一般磁力共振儀要30分鐘至1小時）。楊思敏表示，要將檢查時間縮短，需三管齊下，第一，採用較大功率三維空間編碼零件；第二，將接收通道增至32個（一般磁力共振儀只有8個或16個）；第三，改良演算法。EMMA系列未來的檢查時間更可望再縮短至10分鐘。

研噪音較低款式 供嬰幼兒使用

由於PICA和EMMA兩個系列獲市場受落，公司2020年和2021年營業額都按年大增2.5倍。現時，營業額分佈為中國內地45%、東南亞20%、南北美20%、非洲15%，2021年開始錄得營運盈利。

另外，一般磁力共振儀噪音甚大，至少有70至80分貝，部分更約100分貝，經常都會吵醒和嚇怕嬰兒，令檢查無法完成。因此，公司正在研製全球第一款嬰幼兒（0至7歲）專用的磁力共振儀NEONA，磁場強度達1.5T，運作時噪音只有65分貝。公司計劃今年第二季在大埔創新園的「醫療用品製造中心」（MARS）內設立新廠房，預料這個型號可於第三季開始量產，售價150萬美元。

[新經濟新天地]

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