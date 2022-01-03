萬美：實現採購過程符「綠色」生產要求

開發衣架循環再造方案

萬美可持續性發展及供應鏈總監施瑞康（Shrikanth Narasimha）指出，公司已開發衣架再利用及回收方案，並在深圳廠房投資6000萬元人民幣，設立可年產2500萬個紙製衣架的生產線。近年更開發膠袋循環技術，供閉環將舊膠袋打碎、除色，再重塑成新膠袋，已獲部分品牌如Superdry等使用。他表示，公司除在英國設有年產3600噸的生產線外，亦希望在歐洲、美國及大灣區增加生產線。

施瑞康表示，萬美於2019及2020年的碳排放量已分別按年減少20%及58%，使用再生能源佔比則上升至60%，並擬到2025年將佔比再提高至75%。集團亦引入以色列的UBQ技術，將廚餘、家居垃圾等開發成可持續性生物化塑料。

施瑞康提到，有部分著名品牌如Decathlon，日益講求產品生產是否符合「綠色」要求。

供應鏈擬採區塊鏈技術

另參考UBQ向德國平治汽車提供物料生產車用部件的案例，施瑞康說：「配合萬美的模具鑄造能力，他們有望將產業延伸到汽車產業甚至更廣層面。」，同時，他們更考慮將區塊鏈技術施用於供應鏈上，藉此提高透明度，增加客戶對有助減碳、減廢的產品的信心。