內媒：恒大海南人工島傳違規 39幢住宅被勒令拆卸

報道指當局2019年起調查

據內媒引述一份海南儋州綜合行政執法局發布的行政處罰決定書，指恒大旗下儋州信恒旅遊開發有限公司位於儋州白馬井鎮海花島2號島三（六）期項目，共建39幢住宅建築，總建築面積434,941平方米，因違法取得的規劃許可證已被撤銷，依據規定，責令要在10日內自行拆除。

2011年興建 投資額1600億人幣

報道又稱，海南省政府在2019年已開始調查恒大海花島有否違法違規，先後立案共14宗，處罰款約2.15億元人民幣。省政府至2020年再責令儋州市要落實整治上述39幢住宅建築，隨後更責令該項目要全面停工、收回預售許可證、撤銷備案，並要求提出妥善處置方案。

翻查資料，恒大海花島在2011年開始動工興建，集團曾稱投資總額達1600億元人民幣，填海面積約8平方公里，整個項目由3個獨立的離岸式島嶼組成，是恒大其中一個重點大型項目，除住宅部分外，亦提供會議中心、博物館、主題公園等設施。