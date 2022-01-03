經濟

內地掀監管風暴 去年新股集資額跌兩成

【明報專訊】去年本港新股市場經歷由天堂掉進地獄的歷程，由去年初內地視頻平台快手（1024）招股獲熱捧，甚至以1.28萬億元打破凍資紀錄；但隨着內地監管機構出手打壓新經濟企業，並逐步觸及其他行業，投資者的反應亦跌至冰點，全年集資額按年跌近兩成至約3300億元，當中被寄予厚望的中概股回流佔近三成；惟有投行界人士認為，中概股回流情况依然不明朗，難寄望藉此支撐今年本港新股市場。

去年上市新股七成跌穿招股價

去年上半年新股市場熾熱，雖然2020年底螞蟻上市夭折，但當時市場並未受太大影響，多隻新經濟股備受追捧，帶動首季度新股集資額按年增逾8倍至1328億元，上半年集資額達2104億元，按年增近1.3倍。

不過踏入下半年，內地監管風暴愈演愈烈，當中對企業境外上市的數據安全問題，更直接令大量中資企業暫停上市，令10及11月新股集資大幅跌至約百億元。有投行界人士認為，中概股回流仍不明朗，例如滴滴傳出以介紹形式回港上市不涉集資，暫難寄望可撐起集資額。

此外，投資者失去熱情亦直接令新股表現大幅下滑，統計2021年96隻在主板掛牌上市新股，截至上周五（12月31日）有多達68隻已跌穿招股價，佔比達71%，連同3隻僅守招股價的新股，意味去年底仍保持在招股價以上的新股僅25隻，佔約26%，當中表現最佳的是集資不多的森松國際（2155）及環球新材（6616），至年底俱有兩倍升幅，但森松首日已升逾2.5倍，故其後實際升幅不多。上周才掛牌的商湯（0020）累計升四成，已是去年表現較佳的新股之一。

貝康醫療瀉逾七成 表現最差

去年跌幅最大的新股，則大部分是上半年掛牌，其中貝康醫療（2170）上市後累瀉超過七成，成為去年表現最差新股，而掛牌時間僅差數天、同獲投資者追捧的心通醫療（2160），雖然首日升54.3%，但至上周五已累計跌近七成，高低位計跌幅更驚人。

上 / 下一篇新聞

SPAC老手 「中國殼王」進駐香港 業界多觀望 冀有先行者「開路」
SPAC老手 「中國殼王」進駐香港 業界多觀望 冀有先行者「開路」
陳茂波：今年經濟有望保增長 SPAC可助金融業保優勢
陳茂波：今年經濟有望保增長 SPAC可助金融業保優勢
內媒：恒大海南人工島傳違規 39幢住宅被勒令拆卸
內媒：恒大海南人工島傳違規 39幢住宅被勒令拆卸
彭博：本月整體開支1.5萬億 內房續受壓
彭博：本月整體開支1.5萬億 內房續受壓
開拓藥業治脫髮藥 內地進三期臨牀試驗
開拓藥業治脫髮藥 內地進三期臨牀試驗
華夏基金景然：2022年 看好消費醫療股
華夏基金景然：2022年 看好消費醫療股
擁近10年投資經驗 持續獲超額收益
擁近10年投資經驗 持續獲超額收益
中經會今年「穩」字當頭 信政府有力執行政策
中經會今年「穩」字當頭 信政府有力執行政策
環龍主打造紙毛氈 負債率高
環龍主打造紙毛氈 負債率高
駿利亨德森設ESG相關投資框架 關注目標公司可持續發展
駿利亨德森設ESG相關投資框架 關注目標公司可持續發展
萬美：實現採購過程符「綠色」生產要求
萬美：實現採購過程符「綠色」生產要求
清潔機械人疫下訂單增 鎧耀研今年首對外融資
清潔機械人疫下訂單增 鎧耀研今年首對外融資
磁力共振儀新設計 拓寵物嬰幼兒市場
磁力共振儀新設計 拓寵物嬰幼兒市場
分科設計更專更易用 研線上人工智能簡化操作
分科設計更專更易用 研線上人工智能簡化操作
張兆聰：原油供求失衡 看好能源股
張兆聰：原油供求失衡 看好能源股
鄺翠玲：離婚衍生理財問題多
鄺翠玲：離婚衍生理財問題多
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：遊戲業務放緩 騰訊沽13734
金子：遊戲業務放緩 騰訊沽13734
張兆聰：新經濟板塊可吼光伏股
張兆聰：新經濟板塊可吼光伏股
伍禮賢：港股值得長線佈局 和黃醫藥可關注
伍禮賢：港股值得長線佈局 和黃醫藥可關注
洪龍荃：一衆BNPL玩家的潛在風險
洪龍荃：一衆BNPL玩家的潛在風險
區偉志：幣圈2022年十大預言（下）
區偉志：幣圈2022年十大預言（下）
《幫你格價》：通脹猛升 3招投資應對
《幫你格價》：通脹猛升 3招投資應對
沈永年：大灣區暫僅深圳試行房產稅
沈永年：大灣區暫僅深圳試行房產稅
陸振輝：告別只為迎接更美好的未來
陸振輝：告別只為迎接更美好的未來
梁振輝：美元今年料先高後低
梁振輝：美元今年料先高後低
張玉峰：2022年迎接美股好開始
張玉峰：2022年迎接美股好開始
黃德几：石藥新藥獲批 短線走勢料改善
黃德几：石藥新藥獲批 短線走勢料改善
陸振球：《時代》年度風雲人物詛咒
陸振球：《時代》年度風雲人物詛咒
陸振球：習近平連任關鍵年 利好中港股巿
陸振球：習近平連任關鍵年 利好中港股巿
林少陽：上半年料受惠政策放寬
林少陽：上半年料受惠政策放寬
技術取勝：舜宇處上升通道
技術取勝：舜宇處上升通道
李聲揚：「轉」的2022年
李聲揚：「轉」的2022年
蔡金強：2022年！春天花會開 歲末年終——來一場大醉吧！
蔡金強：2022年！春天花會開 歲末年終——來一場大醉吧！
徐家健：貨機停飛反增播疫風險？
徐家健：貨機停飛反增播疫風險？
艾雲豪：勿小看梅艷芳和陶大宇的下沉市場
艾雲豪：勿小看梅艷芳和陶大宇的下沉市場
李順威：盤路偏淡 一挾就起
李順威：盤路偏淡 一挾就起
劉思明：今年料主題輪動 ETF入巿減風險
劉思明：今年料主題輪動 ETF入巿減風險
何啟聰：股價重上70元 快手牛證56135
何啟聰：股價重上70元 快手牛證56135
瑞銀亞洲：投資者獲利離場 阿里沽18096
瑞銀亞洲：投資者獲利離場 阿里沽18096
摩根大通亞洲：美股去年完勝港股 留意三大指數輪證
摩根大通亞洲：美股去年完勝港股 留意三大指數輪證
周顯：「黑暗勢力」扼殺港金融業
周顯：「黑暗勢力」扼殺港金融業
王弼：重申2022年看好國指
王弼：重申2022年看好國指
曾淵滄：商湯掛牌急升如向美示威
曾淵滄：商湯掛牌急升如向美示威
湯文亮：2022年樓市「第十個人理論」
湯文亮：2022年樓市「第十個人理論」
陳永傑：美今年或不收水 反要放水
陳永傑：美今年或不收水 反要放水
廖偉強：地產代理的八二定律
廖偉強：地產代理的八二定律
布少明：面積單位齊增創「雙贏」
布少明：面積單位齊增創「雙贏」
馬泰陽：樓市今年料穩中向好
馬泰陽：樓市今年料穩中向好
12新盤擬今年登場 涉逾1.5萬伙 啟德跑道兩盤最矚目 共佔3319伙
12新盤擬今年登場 涉逾1.5萬伙 啟德跑道兩盤最矚目 共佔3319伙
緹外逾萬呎大宅 勢成焦點豪宅
緹外逾萬呎大宅 勢成焦點豪宅
去年新盤沽1.7萬伙 新地6年稱霸
去年新盤沽1.7萬伙 新地6年稱霸
今年首周末一手沽184伙 YOHO Hub佔七成
今年首周末一手沽184伙 YOHO Hub佔七成
十大屋苑周末交投 跌至12周新低
十大屋苑周末交投 跌至12周新低
皓日 九龍灣30年來首新盤
皓日 九龍灣30年來首新盤
藍澄灣較青衣站屋苑折讓近三成
藍澄灣較青衣站屋苑折讓近三成
利達資產基金經理黃耀宗：退休投資應主打被動收入
利達資產基金經理黃耀宗：退休投資應主打被動收入