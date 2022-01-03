內地掀監管風暴 去年新股集資額跌兩成

去年上市新股七成跌穿招股價

去年上半年新股市場熾熱，雖然2020年底螞蟻上市夭折，但當時市場並未受太大影響，多隻新經濟股備受追捧，帶動首季度新股集資額按年增逾8倍至1328億元，上半年集資額達2104億元，按年增近1.3倍。

不過踏入下半年，內地監管風暴愈演愈烈，當中對企業境外上市的數據安全問題，更直接令大量中資企業暫停上市，令10及11月新股集資大幅跌至約百億元。有投行界人士認為，中概股回流仍不明朗，例如滴滴傳出以介紹形式回港上市不涉集資，暫難寄望可撐起集資額。

此外，投資者失去熱情亦直接令新股表現大幅下滑，統計2021年96隻在主板掛牌上市新股，截至上周五（12月31日）有多達68隻已跌穿招股價，佔比達71%，連同3隻僅守招股價的新股，意味去年底仍保持在招股價以上的新股僅25隻，佔約26%，當中表現最佳的是集資不多的森松國際（2155）及環球新材（6616），至年底俱有兩倍升幅，但森松首日已升逾2.5倍，故其後實際升幅不多。上周才掛牌的商湯（0020）累計升四成，已是去年表現較佳的新股之一。

貝康醫療瀉逾七成 表現最差

去年跌幅最大的新股，則大部分是上半年掛牌，其中貝康醫療（2170）上市後累瀉超過七成，成為去年表現最差新股，而掛牌時間僅差數天、同獲投資者追捧的心通醫療（2160），雖然首日升54.3%，但至上周五已累計跌近七成，高低位計跌幅更驚人。