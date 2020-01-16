SPAC老手 「中國殼王」進駐香港 業界多觀望 冀有先行者「開路」

明報記者 葉翠

據資料顯示，貝祥投資於2021年11月初在港開設私人公司「SPAC International Financial Center Co. Limited」，並由內地傳媒譽為「中國殼王」的集團董事長雙鎔清出任公司董事，估計為發起港版SPAC「鋪路」。翻查資料，貝祥投資參與的SPAC項目包括Orisun Acquisition（ORSNU）、 Pacifico Acquisition（美：PAFOU）等，前者更已與內地「獨角獸」公司優客工場合併上市。

另據內媒報道，貝祥投資在2020以來已發起近20個SPAC項目，其中8個已完成併購上市，集資約8億美元，正在洽談的標的公司涉及數碼貨幣、智能製造、醫療健康等領域。

華坊羅珏瑜：無人希望做「勇士」

此外，有份在美國協助SPAC上市估值、華坊諮詢評估執行董事羅珏瑜透露「絕對會在港參與SPAC」，惟考慮到近期新股市場淡靜，加上內地監管風波持續，目前持觀望態度。

她續稱，就批核過程而言，市場仍處於摸索階段，當中或涉及主觀因素，需要借助案例去知悉港交所的尺度，指無人希望做第一位「勇士」。不過，她估計只要有首批SPAC成功跑出，市場摸清規則後便會有人陸續跟隨參與。

諾圻王幹文：欠散戶帶動市場氣氛

在美國SPAC領域經驗豐富的諾圻資本創始人兼首席執行官王幹文亦稱，港版SPAC僅限機構投資者參與，欠缺散戶帶動市場氣氛，暫仍對SPAC在港集資能力存疑，會視乎本港市場是否受投資者歡迎再考慮「入場」。

此外，王幹文提到港版SPAC或能吸引業務較敏感的中概股，加上現時聯交所有近200家處理中的上市申請，不排除當中會有企業「等唔切」而考慮採用SPAC上市。

安永亞太區上市服務主管合伙人蔡偉榮透露，據他了解市場上至少數名人士欲發起SPAC，包括「富二代」及本身在美參與SPAC的人，認為SPAC在本港市場始終屬於較新的金融產品，有人會願意冒一定風險「搶頭啖湯」，換取更高贏面。