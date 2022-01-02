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2022年1月2日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
標指全年升27% 11分類首皆升雙位數 共70次破頂歷來次多 分析：今年美股回報料遜去年
變種病毒個案急增 紐約期油高位回落11%
橋水設董事運營委員會 彭博：處理達里奧繼任問題
太古城1230萬易手 44年升值逾68倍
去年樓市價量齊升 二手住宅註冊量佔比近8年新高
澳門賭收上月逾79億 按年升1.8%勝預期
深圳去年二手樓交投逾4萬套 按年挫57%
RCEP增中國影響力 美謀印太佈局壓制
RCEP促進中日經貿效益
Eric Kung：「轉變管理教練」 提升員工投入度
薛偉傑：港產無添加調味粉 緊盯潮食風味
中央督促地方公開帳本 防範財政風險
中央督促地方公開帳本 防範財政風險
【明報專訊】各地的算盤無論打得精明還是糊塗，都有帳可查。國家財政部近年來一再督促各地公開預決算，把帳本統統放在陽光下，既要接受公眾監督，也供中央隨時檢查。
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