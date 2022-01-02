經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

中央督促地方公開帳本 防範財政風險

【明報專訊】各地的算盤無論打得精明還是糊塗，都有帳可查。國家財政部近年來一再督促各地公開預決算，把帳本統統放在陽光下，既要接受公眾監督，也供中央隨時檢查。

上 / 下一篇新聞