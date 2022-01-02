Eric Kung：「轉變管理教練」 提升員工投入度

我們都有經歷生活和職場上轉變的經驗，成功適應與調整過渡期，能夠幫助我們在個人和職涯上持續發展。若在其中調整不當，不僅可能遭受挫折，也可能造成公司的人才損失。那我們該如何以員工投入度為目標，支持員工度過過渡期呢？

研究顯示，當—名新進員工進入公司，在初期6至12個月內，他可能會經歷「雲霄飛車式體驗」，有研究若一新員工在加入的第一年內離職．會導致公司平均1萬至2萬美元的花費。研究也指出，新晉升的管理者失敗率可高達30%，傳統領導力的發展計劃或指導技能培訓．並不能保證新晉管理者能完美適應他們的新職能與責任。調遷失敗可導致一家企業上百萬元的損失，可預見的成本包括安頓受調遷之管理者或資深員工以及其家人配偶。 研究指出，60％的調遷失敗率，主要出自於受調遷員工的配偶無法適應環境。另外，女性員工在產假尾聲，準備復工時．若他們無法完好適應其新媽媽身分，或是無法調節工作與家庭間的平衡，產假也可能導致員工離職，而讓公司失去一個關鍵人才和生產力。

新員工加入首年離職 公司平均花費逾萬美元

在天力，我們了解員工會面臨到的各種轉變，以及轉變不適應會造成公司與個人的損失。為了應對挑戰，並支持我們的企業伙伴降低成本花費，能更順暢地過渡轉變和提升員工留任，並且能幫助員工適應與融入新文化，我們設計了—套的解決方案：

「轉變管理教練服務」來管理轉變帶來的挑戰。轉變管理教練服務具備全面性．並且以行為科學為基礎，設計客製化服務內容，它考慮到不同層級員工的心態，以及不同的轉變期間和企業需求等細微差別，以改善員工的參與度、留任率與生產力。在執行轉變管理教練後，許多客戶表示在員工留任率及投入度都有正向成果，其中一個例子是新加坡一家國際銀行，在天力提供的職業生涯轉變教練服務後，該公司內受管理培訓的員工離職率從35％降至18%。

企業不斷轉型，以維持穩定並持續發展，企業要適應新業務型態過程，並沒有像組織內人員去適應轉變那樣困難。因此，有效的轉變管理是幫助人才在這期間完整過渡的關鍵，因為最終人力資源才是每個成功企業最大資產。

Human Dynamic

[Eric Kung 「變」出商機]