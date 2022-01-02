太古城1230萬易手 44年升值逾68倍

另中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗站新盤The YOHO Hub今天次輪銷售，凍結市場大量購買力，近期區內二手市場交投以二三線屋苑為主。其中帝庭居10座頂層單位，實用466方呎，兩房戶連天台，業主早前以668萬元放售，減價53萬或約8%後以615萬元售出，實呎13,197元。原業主2003年1月以114萬元購入，持貨18年，帳賺501萬元或4.4倍。

一手市場方面，據本報統計，今年首個周末共有30個新盤、涉約1239伙推售，惟大部分屬已開售的新盤，全新盤僅得兩個，分別為去年底開售、至今售出約260伙的新地（0016）元朗站The YOHO Hub，今日進行次輪銷售共209伙。

YOHO Hub今次輪銷售 超額認購5.5倍

市場消息稱，The YOHO Hub累收1379票，超額認購逾5.5倍。資料顯示，今日推售的209伙單位，包括以價單方式推售204伙，其中39伙1房、80伙2房、72伙3房、18伙4房單位；另有5伙招標，全位於第3座的「至尊4房」大戶。以價單定價計，以價單發售的204伙，市值約25億元。

昨新盤市場錄約10宗成交

另益兆集團及俊和發展合作、被形容為「旺角龍牀盤」的豉油街新盤雋薈，將在今日開售全盤120伙，據悉，項目累收450票，超額認購2.75倍，每組買家最多可購2伙。

昨日新盤市場錄得約10宗成交，其中西南九龍長沙灣維港滙II售出3伙，而以「一口價」800萬元推售的福晟（0627）何文田喇沙利道6號現樓項目晟林，則售出2伙。

[香港地產]