橋水設董事運營委員會 彭博：處理達里奧繼任問題

【明報專訊】著名基金經理達里奧（Ray Dailo）旗下全球最大對冲基金橋水公布，目標在2月前成立正式董事運營委員會，取代達里奧2017年離任行政總裁後組成的非正式內部董事會。橋水指此舉為達里奧將領導權和擁有權，轉往團隊的最新重要一步。董事會除包括達里奧等內部成員，會包括3名外部獨立董事。彭博社指董事會改組引入外部成員，其中一個功能改善內部管治，處理達里奧的繼任問題。
旗艦基金去年首11月回報僅0.3%
橋水過去10年年化回報率只有1.6%，與同業一樣面對投資表現壓力。旗艦基金Pure Alpha II在2020年跌12.6%，跑輸標指升16.26%。該基金去年首11月回報僅0.3%，不過12月押注債券收益率，在聯儲局議息後中獲利，加上美股和歐股持續向好，帶動橋水在12月錄得7.8%升幅，為2018年以來最佳月度表現。全年有8.14%回報，但仍跑輸標指的26.89%升幅。
彭博統計，截至去年11月，Chase Coleman旗下老虎環球基金和Coatue資產管理回報分別為3%和8.8%，主要受中國去年加強科技和零售企業監管影響。去年初Melvin Capital沽空GameStop（美：GME）被網民挾淡倉，需向同業求援注資，去年首11個月跌41.5%。對冲基金Third Point去年首11個月回報25.7%，獲利主要來自近期上市的Upstart（美：UPST）、SentinelOne（美：S）和Rivian（美：RIVN）。