橋水設董事運營委員會 彭博：處理達里奧繼任問題

旗艦基金去年首11月回報僅0.3%

橋水過去10年年化回報率只有1.6%，與同業一樣面對投資表現壓力。旗艦基金Pure Alpha II在2020年跌12.6%，跑輸標指升16.26%。該基金去年首11月回報僅0.3%，不過12月押注債券收益率，在聯儲局議息後中獲利，加上美股和歐股持續向好，帶動橋水在12月錄得7.8%升幅，為2018年以來最佳月度表現。全年有8.14%回報，但仍跑輸標指的26.89%升幅。

彭博統計，截至去年11月，Chase Coleman旗下老虎環球基金和Coatue資產管理回報分別為3%和8.8%，主要受中國去年加強科技和零售企業監管影響。去年初Melvin Capital沽空GameStop（美：GME）被網民挾淡倉，需向同業求援注資，去年首11個月跌41.5%。對冲基金Third Point去年首11個月回報25.7%，獲利主要來自近期上市的Upstart（美：UPST）、SentinelOne（美：S）和Rivian（美：RIVN）。