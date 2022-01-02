變種病毒個案急增 紐約期油高位回落11%

路透社12月進行調查，分析師預期今年布蘭特期油平均價為每桶73.57美元，比11月的調查下調約2%，為8月以來首次下調預測。除疫情變化，他們亦擔心供應過剩。受惠於經濟復蘇的倫敦3個月期銅，到2021年底收報每噸9720.56美元，全年升25.17%，不過比去年11月初每噸10,460美元歷史新高回落7.6%。

避險商品需求減 金價去年跌逾3%

美國通脹去年急劇升溫，市場預期聯儲局要加快削減買債甚至提早加息，加上股市向好減少避險商品需求，金價去年創2015年以來最大跌幅，上周五倫敦現貨金收報每盎司1829.2美元，全年跌3.64%。美元指數在年底則收報95.67，全年升6.37%，為2015年以來最佳表現。

比特幣去年首個半月倍升至4萬美元後，反覆升至6萬美元，不過，隨着國債收益率上升，中國內地打擊挖礦，至年中曾跌穿3萬美元，各國加緊監管加密貨幣無改市場風險胃納，終在去年11月初見6.7萬美元歷史高位，但到年底卻回落至4.6萬美元，全年仍升近六成。