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2022年1月1日星期六
陸振球 樓市解碼
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恒指全年挫14% 10年最差 李寧漲六成最佳藍籌 阿里母子掉榜尾
監管風暴吹走中國科技富豪6240億身家
2021年全球併購總值5.8萬億美元 創歷來新高
NFT吸3190億流入 少數人主導
Tesla因安全隱患 美召回逾47.5萬輛
疫情續牌夾擊 澳門賭業風光不再 業界料貴賓廳空間收窄 將加強非博彩項目
本月公布中介人名單 部分料不獲續牌
港人幣存款增至8687億 逾6年高
中國12月官方PMI報50.3 勝預期
內地新能源車補貼2022年降三成
恒大財富更改兌付方案
科興生物半年勁賺51億美元
CCL疫下全年升4.7% 3年最勁 憂Omicron爆發 最新回落至31周新低
十大屋苑全年破3500宗 7年新高
新一年首周末30盤推售1239伙
柏傲莊III大除夕連錄4宗取消交易
利市封店40萬短租羅素街舖 低高峰期八成
陸振球：超人可再玩人棄我取投資遊戲
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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