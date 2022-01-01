新一年首周末30盤推售1239伙

YOHO Hub雋薈明共賣329伙

此外，益兆及俊和合作發展的旺角豉油街新盤雋薈，明日首輪開售全盤120伙，市場消息指，項目自上月22日起收票，過去10日累收450票，超額認購2.75倍。明日早上10時抽籤揀樓，每客最多可購2伙。雋薈全盤120伙，實用152方呎至228方呎，折實價338.8萬至656.5萬元，折實實呎21,881至31,644元，折實均呎24,758元。

超級豪宅交投續旺，發展商積極部署來年推售。長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD 第3期，今日將招標4個單位。項目第1期昨日亦公布銷售安排，推出18樓6號室，屬實用面積2169方呎，4房雙套房間隔，下周二起招標。項目自2021年2月起開售，累售28伙，吸金逾58億元。另外，華懋旗下大學閣西半山大學閣，下周二起招標2伙，包括1座6樓A及B室，同屬4房雙套設計，實用面積同為1584方呎。

尚璟3房戶1.33億沽 實呎逾6萬

昨日大除夕，市場仍不乏大額豪宅成交，由永隆銀行創辦人伍宜孫家族持有、西半山寶珊道18號現樓豪宅尚璟，相隔近3年，新錄16樓B室成交，屬3房雙套連1間書房間隔，實用面積2206方呎，連1個車位，以1.33億元售出，實呎60,290元。項目自2017年3月起，至今累售14伙，吸金逾17.6億元。

另外，香港興業（0480）愉景灣意峰，昨錄2宗洋房成交，套現1.27億元。成交紀錄冊顯示，其中意峰25號屋，4房雙套間隔，實用面積2171方呎，連4124方呎花園、850方呎天台及53方呎平台，以5500萬元售出，實呎25,334元，為項目半年來首宗成交，買家選用60天成交期付款。至於南豐發展的將軍澳日出康城LP10，昨售出1A座20樓C室，實用面積1205方呎，3房套間隔，成交價1809.9萬元，實呎15,020元。