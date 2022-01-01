十大屋苑全年破3500宗 7年新高

映灣園嘉湖呎價年升逾一成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，去年本港疫情緩和，有利睇樓活動，買家恢復入市信心，樓價於年內創出歷史新高，部分買家怕遲買更貴，入市氣氛積極。另一邊廂，新盤熱賣，帶動二手市場，雖然去年底交投量略為下跌，但預計落實通關後，可望帶動整體價量齊升，帶來新一波升勢。

此外，十大屋苑上月共錄172宗，較去年11月196宗按月減少24宗或約12%，以將軍澳新都城單月的跌幅較大，上月錄10宗成交，較去年11月全月24宗按月跌58%。

太古城單日連錄三成交

港島指標屋苑鰂魚涌太古城，踏入2022年前單日連錄3宗成交。中原地產分行經理李百達表示，太古城近日單日連錄3宗成交，上月累積錄得19宗成交，較去年11月下跌9.5%，平均實呎20,155元。

其中最新一宗位於金楓閣高層E室，實用面積922方呎，3房套間隔，向南望園景，以1800萬元易手，實呎19,523元，屬市價水平。原業主2004年11月以535萬元買入，持貨17年，帳面獲利1265萬元或2.3倍。

新年首周末預約睇樓

按周升1.7%

此外，2022年首個周末，不少市民準備出動睇樓。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，部分業主心態軟化，願意提供減價空間，為買家帶來查詢問盤動力，加上受惠新盤氣氛帶動，2022年首個周末預約睇樓量亦回升。

據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1225組客戶在今明兩日預約睇樓，按周增加1.7%，至於短期二手市况，仍要視乎變種病毒Omicron在社區傳播的情况。