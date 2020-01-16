CCL疫下全年升4.7% 3年最勁 憂Omicron爆發 最新回落至31周新低

明報記者 陳寶恩

對上CCL全年最大升幅，為2018年全年升5.7%，其後2019年雖爆發反修例風暴，全年CCL仍升2.2%，而2020年則受本地爆發新冠疫情嚴重影響，全年跌1.1%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新冠變種病毒全球迅速蔓延，市場憂慮本地社區爆發，本港樓價持續回軟，最新顯示八大指數齊跌，其中CCL三大整體指數齊跌4周，是2021年10月後近9周以來再現，CCL累跌2.01%，CCL Mass累跌2.03%，CCL（中小型單位）累跌2.12%。

黃良昇指，三大整體指數均跌穿早前10周高位爭持的水平，展望樓價下試另一個支持位，然後再爭持。四區樓價指數方面，新界西報172.06點，按周跌1.30%。新界東報201.92點，按周跌0.43%。九龍報178.92點，連跌2周共2.02%。港島報188.68點，連跌3周共2.52%。黃又稱，上月30日本港首現Omicron社區傳播，對樓市的影響料於本月下旬公布的CCL才開始反映。

去年整體買賣註冊金額破9000億創紀錄

去年樓市交投亦明顯回升。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，2021年（截至12月30日，下同）整體物業買賣註冊量共錄95,833宗，比2020年73,322宗高出約30.7%，創9年新高；金額約9133億元，較2020年約6284億元高出約45.3%，超越97年約8680億元紀錄，創史上新高。

美聯首席分析師劉嘉輝表示，單計住宅，2021年二手錄60,144宗，按年升約28.2%，創9年新高；金額錄約5,140億元，按年升約36.2%，創97年後24年新高。一手錄17,446宗，金額錄約2,266億元，按年升約13.4%及約31.4%。

美聯布少明：去年樓價「虎頭蛇尾」

美聯住宅部行政總裁布少明形容，2021年本港樓價「虎頭蛇尾」，1至8月急升後逐步回軟，總結全年仍錄不俗升幅。布預期，今年雖有加息因素，惟本港料仍維持低息；且中港有望逐步通關，亦為正面信號，預計今年樓價升5至10%。當中1000萬元以下、屯門及元朗等新界區樓價受惠「北部都會區」消息，相信可跑贏大市。至於超級豪宅方面，有望在通關後吸引更具實力買家入市，料將有顯著升幅。