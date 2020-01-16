NFT吸3190億流入 少數人主導

約9%錢包持有總市值八成NFT

Chainalysis發現，NFT為虛幣世界吸來不少散戶投資者，涉資1萬美元以下小額交易佔市場75%。但NFT和虛幣市况相似，兩者也由少數大額投資者主導。資料顯示，2021年2月下旬至11月，有36萬名NFT擁有者共持有270萬個NFT，意味人均持有7.5個NFT。Chainalysis指出，當中約9%（即3.24萬個錢包）合共持有總市值八成的NFT（見圖）。

英國《金融時報》（FT）報道，研究機構Messari分析師Mason Nystrom稱，於2021年間NFT從一個10億美元以下的市場，躍進成數十億美元的行業。投資者紛紛入手符合自己「數碼身分」的NFT。Mason Nystrom認為，NFT核心價值仍在於排他性，部分昂貴收藏品會為買家提供私人會面機會。

總部位於德國的Weng Fine Art首席執行官Rüdiger K Weng表示，NFT市場有如傳統藝術界，在公共平台上買賣NFT時，抬價則吸引投資者對該作品的興趣。然而鑄造或購買NFT涉及一定費用，Rüdiger K Weng認為對NFT而言，成本僅是一小部分。