2021年全球併購總值5.8萬億美元 創歷來新高

高檔消費股領跌歐股 美股同偏軟

儘管昨晚為大除夕，但歐、美股市仍有開市。不過昨晚歐洲股市除德國DAX略升0.22%之外，英國、法國股市均告回軟並同跌0.44%。當中高檔消費品股明顯受壓，當中LVMH在昨晚近香港時間9時，跌0.7%；另Watches of Switzerland Group急跌6.2%。截至昨晚11時，道指報36,367點，跌29點，標普500報4776點，跌2點，納斯達克報15,711點，跌30點。另內地在新一年落實新能源車補貼標準降30%，小鵬汽車（美：XPENG）、蔚來（美：NIO）盤前亦跌0.8%。

另據《金融時報》報道引述Refinitiv（路孚特）數據顯示，年內購併總值達5.8萬億美元，按年大增64%，比疫情前還高，為自1990年代中最快增長。投資銀行單是處理購併工作已取得顧問費470億美元（約3666億港元），連同其他業務，佣金總收入達1570億美元（約1.22萬億港元），創逾20年最高紀錄。高盛歐洲購併主管Andre Kelleners更稱，一方面市場湧現大量資金，同時亦見市場內購併大增。年內最大宗購併，非華納媒體與對手迪士尼總值1320億美元的合併個案莫屬。

美歐或合作 料更多併購受阻

花旗歐洲、中東及非洲購併主管Alison Harding-Jones稱，低息環境及股價處高位，企業又要尋求增長下，很多重組出現。私募基金及特殊目的收購公司（即SPAC）為購併交易助燃。律師行Paul, Weiss合伙人Alvaro Membrillera稱：「我不認為私募基金可以於明日吞下蘋果公司，但有能力購併大部分公司。」過去一段時間已出現334宗SPAC交易，價值達5970億美元，相當於全球購併交易價值10%。不過，摩根大通收購合併聯席主管Anu Aiyengar稱，SPAC在2021年首季融資及合併超額完成，料今年SPAC數目遠比2021年為少。隨着美國聯邦貿易委員會今年委任Lina Khan做主席後，市場料她會與歐盟競爭專員Margrethe Vestager合作，或引發更多併購受阻。