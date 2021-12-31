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2021年12月31日星期五
湯文亮 敢說反話
投資策略
內房蝕賣 晟林1房一口價800萬推 涉6伙最多劈價逾一成 單位面積約300呎
路勁今年售樓套逾155億 晉環佔近九成
利嘉閣追恒大3550萬佣金
匯璽1房890萬沽 逾3年實蝕8%
英皇6.88億沽筲箕灣南安街舊樓 賺逾2億
外國回流客1.69萬租翰林峰開放式戶
商湯首日高開低走收升7% 每手帳賺280元 今年三壓軸掛牌新股全報捷
商湯創辦人湯曉鷗躋身億萬富豪
港增長組合再添5普通合伙人
滴滴上季淨虧損逾300億人民幣
貸款需求不足 部分內銀提早「開門紅」
上商：明年通脹「前高後低」 美最快3月加息
匯豐人壽成內地第三家外資獨資
覆檢委籲證監會改善執法效率 有個案調查5年 涉案人潛逃1年後才知悉
財匯局：有核數師失職 涉錯誤處理延期票據
周焯華生意伙伴 鄭丁港悉售時代環球
人行鄒瀾：項目併購 有效化解內房風險
荃灣工廈單位售其士 堡獅龍套現1.85億
強積金總資產值按年增6%
恒大到期息未付 股價跌近一成
fb被指挑撥兩黨阻監管立法 泄密主角豪根 被打成「有黨派背景」
三星美光警告：西安封城影響晶片供應鏈
美首申失業救濟跌穿20萬 逾半世紀低位
張兆聰：成也科技股 敗也科技股
葉創成：看好龍頭A股 買華夏A50 ETF
植耀輝：阿Q看法：港股不會連跌兩年
盧駿匡：港股最困難情况快過 留意聰明錢流向
馬斯克：中本聰真身或是尼克薩博
劉思明：港股走出谷底 須靠盈利估值重估
周顯：飛機租賃有得威又有得用
湯文亮：對付遲到 可以早退
湯文亮：對付遲到 可以早退
【明報專訊】今日是2021年最後一日，今年寫了超過1000篇文章，寫過什麼自己都唔記得，今日這篇文章一定要有多少意思，不但自己記得，仲希望讀者記得。
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內房蝕賣 晟林1房一口價800萬推 涉6伙最多劈價逾一成 單位面積約300呎
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