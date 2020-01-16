經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：看好龍頭A股 買華夏A50 ETF

【明報專訊】剛過去的聖誕節，筆者難得放了近一星期假，除了陪伴家人、與舊同事及公關朋友飯敘外，亦終於看完以1945年第三季至1949年第四季中國國民黨及中國共產黨由和談到內戰為背景，以遼瀋、淮海及平津三大戰役作核心，長達49集，今年6月下旬首播的內地電視劇《大決戰》。70多年前內地有「三大戰役」，今年下半年中央則推出多項政策，目標是移除近年令居民生活成本高企的住房、醫療及教育「三座大山」，令相關股份價格大跌。向前望的話，筆者認為，內地移除「三座大山」有利經濟向消費及高端製造業驅動增長，而有關板塊在A股有不少理想的投資標的，故擬於未來一周以33.3元或以下買入華夏A50 ETF（2839）。

在《大決戰》一劇中，筆者印象深刻的是第34集，背景是1948年第四季在淮海戰役有兵敗迹象之際，當時中國國民黨領導人蔣介石引用唐朝詩人杜牧作品《江南春》的名句「南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中」，感嘆時代即將出現更替。在筆者看來，去年第二季至今年上半年因為市場資金充裕而被炒高至估值偏高的數以百隻內房、醫療及教育股，在今年下半年資金退潮及移除「三座大山」的新政下，其估值及股價也消失於煙雨中。

移除「三座大山」中長線利整體A股

在住房、醫療及教育等「三座大山」中，筆者持有的內房股及教育股寥寥可數，至於近年一直重倉的醫療股，個別股份經歷了去年至今年上半年股價數以倍計升幅後，今年下半年亦錄得頗大跌幅，即使如此，筆者對它們的前景仍具信心，未有減持。筆者認為，內地若能成功移除「三座大山」，居民便有更好的生活保障，此舉可望促進消費增長，而且「房住不炒」亦有利資金由樓市流入A股，支持資本市場孕育更多具創新力的科技及高端製造業股，中長線有利A股。

追蹤MSCI A50互聯互通指數 管理費0.3%

正如本月3日在本欄發表「揸翔龍基金曲線投資優質A股」一文所述，筆者暫難以看懂A股上市公司年報及公告作投資，因此傾向以基金投資A股，當時推介的翔龍基金（0820）至今價格亦錄得升幅，今日則介紹以追蹤MSCI A50互聯互通指數之表現為投資目標、每年管理費僅0.3%的華夏A50 ETF。截至上月底，MSCI中國A50互聯互通指數前五大行業分別是金融、工業、日常消費品、信息技術及醫療保健，佔比分別達18.21%、17.03%、16.89%、14.64%及10.61%；五大持股則包括寧德時代（深：300750）、貴州茅台（滬：600519）、隆基股份（滬：601012）、招商銀行（滬：600036）及立訊精密（深：002475）（見表）。

五大持股包括新能源高端製造龍頭股

筆者認為，寧德時代、隆基股份及立訊精密等內地新能源及高端製造業龍頭公司，代表着中國經濟未來向科技驅動、消費驅動轉型的方向。當中，《Money Monday》封面故事受訪者近年已多次推介寧德時代，本欄便不再重複；至於隆基股份是內地太陽能龍頭股，產銷單晶硅片、發電設備及太陽能電站系統等涵蓋上中下游的產品，總部位於陝西省西安市，市值達4000多億元人民幣；而立訊精密則是內地消費電子產品零件供應商，生產基地位於廣東省東莞市，近年已打入蘋果公司供應鏈。

[葉創成 創富倉]

上 / 下一篇新聞

內房蝕賣 晟林1房一口價800萬推 涉6伙最多劈價逾一成 單位面積約300呎
內房蝕賣 晟林1房一口價800萬推 涉6伙最多劈價逾一成 單位面積約300呎
路勁今年售樓套逾155億 晉環佔近九成
路勁今年售樓套逾155億 晉環佔近九成
利嘉閣追恒大3550萬佣金
利嘉閣追恒大3550萬佣金
匯璽1房890萬沽 逾3年實蝕8%
匯璽1房890萬沽 逾3年實蝕8%
英皇6.88億沽筲箕灣南安街舊樓 賺逾2億
英皇6.88億沽筲箕灣南安街舊樓 賺逾2億
外國回流客1.69萬租翰林峰開放式戶
外國回流客1.69萬租翰林峰開放式戶
商湯首日高開低走收升7% 每手帳賺280元 今年三壓軸掛牌新股全報捷
商湯首日高開低走收升7% 每手帳賺280元 今年三壓軸掛牌新股全報捷
商湯創辦人湯曉鷗躋身億萬富豪
商湯創辦人湯曉鷗躋身億萬富豪
港增長組合再添5普通合伙人
港增長組合再添5普通合伙人
滴滴上季淨虧損逾300億人民幣
滴滴上季淨虧損逾300億人民幣
貸款需求不足 部分內銀提早「開門紅」
貸款需求不足 部分內銀提早「開門紅」
上商：明年通脹「前高後低」 美最快3月加息
上商：明年通脹「前高後低」 美最快3月加息
匯豐人壽成內地第三家外資獨資
匯豐人壽成內地第三家外資獨資
覆檢委籲證監會改善執法效率 有個案調查5年 涉案人潛逃1年後才知悉
覆檢委籲證監會改善執法效率 有個案調查5年 涉案人潛逃1年後才知悉
財匯局：有核數師失職 涉錯誤處理延期票據
財匯局：有核數師失職 涉錯誤處理延期票據
周焯華生意伙伴 鄭丁港悉售時代環球
周焯華生意伙伴 鄭丁港悉售時代環球
人行鄒瀾：項目併購 有效化解內房風險
人行鄒瀾：項目併購 有效化解內房風險
荃灣工廈單位售其士 堡獅龍套現1.85億
荃灣工廈單位售其士 堡獅龍套現1.85億
強積金總資產值按年增6%
強積金總資產值按年增6%
恒大到期息未付 股價跌近一成
恒大到期息未付 股價跌近一成
fb被指挑撥兩黨阻監管立法 泄密主角豪根 被打成「有黨派背景」
fb被指挑撥兩黨阻監管立法 泄密主角豪根 被打成「有黨派背景」
三星美光警告：西安封城影響晶片供應鏈
三星美光警告：西安封城影響晶片供應鏈
美首申失業救濟跌穿20萬 逾半世紀低位
美首申失業救濟跌穿20萬 逾半世紀低位
張兆聰：成也科技股 敗也科技股
張兆聰：成也科技股 敗也科技股
植耀輝：阿Q看法：港股不會連跌兩年
植耀輝：阿Q看法：港股不會連跌兩年
盧駿匡：港股最困難情况快過 留意聰明錢流向
盧駿匡：港股最困難情况快過 留意聰明錢流向
馬斯克：中本聰真身或是尼克薩博
馬斯克：中本聰真身或是尼克薩博
劉思明：港股走出谷底 須靠盈利估值重估
劉思明：港股走出谷底 須靠盈利估值重估
周顯：飛機租賃有得威又有得用
周顯：飛機租賃有得威又有得用
湯文亮：對付遲到 可以早退
湯文亮：對付遲到 可以早退