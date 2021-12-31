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美首申失業救濟跌穿20萬 逾半世紀低位

【明報專訊】美國首次申領失業救濟人數回落至20萬以下，按周減少8000，總數降至19.8萬，接近1969年以來的低位。美股三大指數早段向上，道指及標普500指數再創新高，延續「聖誕升市」。郵輪股等與旅遊相關的板塊早段向上，金融股上漲。美國原油庫存減幅大於預期，市場預期新冠變種病毒Omicron無礙原油需求，國際油價午夜前延續升勢，繼續在大約一個月高位徘徊。

「末日博士」：美股系統風險正逼近

CNBC向大約400名企業投資總監、股票策略師、投資組合經理及CNBC撰稿人做調查，發現逾半華爾街中人認為，通脹將會是2022年的最大擔憂。此外，三成受訪者表示，明年的最大憂慮是聯儲局在不當的時機加息，而17%的受訪者最憂慮新冠疫情在明年持續。

今年迄今，標普500指數的升幅超過27%，不過受訪者普遍預期，明年大市升勢將會轉弱。逾半受訪者預期，明年標普500指數的升幅將小於10%，而10%受訪者預期標指表現持平。有「末日博士」之稱的著名經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）也發出警告，稱伴隨着聯儲局政策轉向，美股系統風險正在逼近。

AI選股基金科技股減持剩蘋果

今年以來，標普500指數表現最好的部分知名個股包括：升幅約1.8倍的Devon Energy（美：DVN）及升幅約1.5倍的Marathon Oil（美：MRO），而網絡安全解決方案供應商Fortinet（美：FTNT）的升幅也超過1.4倍。此外，福特（美：F）、Nvidia（美：NVDA）及Moderna（美：MRNA）的升幅也在1.3倍或以上。

至於標普500指數今年表現最差的部分知名個股包括：跌幅超過三成的拉斯維加斯金沙集團（美：LVS）及跌幅接近三成的動視暴雪（美：ATVI）。

今年表現一直落後於大市的人工智能（AI）選股基金AI Powered Equity ETF（美：AIEQ），本月減持了主要科技股的倉位，其持倉規模最大的20隻股票，只餘下蘋果（美：AAPL），反映人工智能基金的「經理」不相信科技巨頭明年引領大市向上。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕首次申領失業救濟 道指 標普500指數 通脹 油價 美股

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