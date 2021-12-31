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三星美光警告：西安封城影響晶片供應鏈

【明報專訊】隨着西安為控制新冠病毒疫情而實施封城措施，全球兩家最大的內存晶片製造商三星電子（韓：005930）和美光科技（美：MU）警告，防控措施可能影響其在當地的晶片製造基地，為全球供應鏈增添壓力。

美光表示，防疫措施可能導致廣泛應用於數據中心的DRAM內存晶片供應延遲。該公司表示，西安早前開始實施的嚴格防疫措施可能難以緩解，已導致其生產基地的人力變得薄弱，目前正利用其全球供應鏈，包括美光的分包商伙伴協助滿足客戶對DRAM產品的需求。三星電子亦表示，將暫時調整其西安NAND閃存晶片製造廠的營運。這些晶片用於數據中心、智能手機和其他科技設備的數據儲存。

分析：三星西安工廠向海外出貨有限

市場分析機構TrendForce稱，三星在西安有兩條生產線製造NAND閃存產品，佔其NAND閃存總產能的42.5%。有分析師表示，三星西安NAND工廠生產的晶片主要發貨到中國市場，向海外市場的出貨量有限。

此外，《韓國經濟日報》（Korea Economic Daily）引述投行消息稱，三星正洽購美國生化藥廠Biogen（美：BIIB），交易涉及金額可能超過420億美元（3276億港元），將會是三星歷來最大規模的海外收購。不過三星集團旗下的三星生物（韓：207940）已否認消息。

（綜合報道）

[國際金融]

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