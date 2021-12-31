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fb被指挑撥兩黨阻監管立法 泄密主角豪根 被打成「有黨派背景」

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，近期改名為Meta Platforms（美：FB）的facebook母企，組織說客在敏感議題向美國民主、共和兩黨挑撥離間，試圖阻止兩黨議員聯手為社交媒體制定更嚴格的監管法規。知情人士稱，fb前產品經理豪根（Frances Haugen）於10月公開指控fb助長網絡仇恨和極端主義後，fb團隊試圖詆毁豪根，打擊其信譽，一方面與共和黨人聯繫，聲稱豪根是民主黨的活躍分子，另一方面又警告民主黨人，共和黨打算煽動不滿民主黨的情緒。

兩黨的知情人士均向《華爾街日報》表示，fb的目的是為了分化兩黨，影響美國國會立法。受此消息影響，fb周三股價跌近1%，昨早段股價微升。

fb早段股價微升

豪根今年早前離開fb時帶走了大量內部文件，其內容顯示fb的算法煽動用戶的仇恨，影響青少年心理健康，引發輿論對fb的反彈。消息人士稱，當豪根的身分曝光，促使一些保守派媒體對她的動機感到懷疑，fb及其代表隨即在政界散播消息，指豪根有黨派動機。類似指控不久就出現於右派刊物，紛紛形容豪根是「民主黨公關活動的門面」、「左翼活動家」等。部分右派媒體更聲稱，豪根與一家由美國前總統奧巴馬助手經營的公關公司合作。

消息：fb說客指豪根有eBay創辦人資助

消息又稱，fb的說客與記者對話時稱，豪根是eBay創辦人之一奧米迪亞（Pierre Omidyar）的代理人，而奧氏有份向反對大型科技企業的倡導團體提供資助。

豪根否認有任何黨派動機，並表示雖然接受過有限的援助，但沒有向奧米迪亞的非牟利組織收受利益。

知情人士又透露，fb的說客亦警告民主黨人，共和黨人關注fb禁止用戶聲援里滕豪斯（Kyle Rittenhouse）的決定，試圖為兩黨增添矛盾。在2020年8月，威斯康星州基諾沙市（Kenosha）爆發「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威，當時17歲的白人右翼少年里滕豪斯持槍協助警察巡邏，其間與示威者發生衝突，他開槍造成2死1傷。陪審團在2021年11月裁定他非預謀殺人、蓄意殺人等罪名全部不成立，當庭釋放，加劇了美國社會的撕裂。共和黨人將里滕豪斯視為英雄，而民主黨則質疑他是白人至上主義者，成兩黨對立的象徵人物。

fb禁用戶聲援里滕豪斯 被指為兩黨添矛盾

消息人士稱，Meta Platforms行政總裁朱克伯格要求僱員，毋須就禁止聲援里滕豪斯的決定作出道歉，有別於該公司以往慣常的做法。部分美國國會議員指出，社交媒體的監管是兩黨目前可以合作的少數領域之一，而社交媒體的最大恐懼，是保守派與自由派聯手採取行動，向這行業收緊規管。

市場人士對豪根提出的一些解決建議持審慎態度，這些建議包括建立聯邦監管機構來監督facebook等社交媒體，預示政界不會出動反壟斷法將這些社交平台拆骨。豪根的泄密事件，反映了加強監管的必要。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕立法 分化 民主黨 共和黨

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