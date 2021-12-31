經濟

強積金總資產值按年增6%

【明報專訊】積金局主席劉麥嘉軒昨發表網誌，指截至今年11月底，強積金總資產值達到約1.17萬億元，按年增長6%。其中扣除收費及費用後的淨回報超過3900億元。自制度於2000年實施以來的年率化淨回報率為4.3%，高於同期的1.8%通脹率。

21年年率化淨回報率4.3% 高於通脹

劉麥嘉軒表示強積金制度渡過了21年的重要里程，以國際標準，強積金正處於完全發展成熟的退休保障制度的中途點，她和積金局團隊正朝加強與持份者交流、推動積金易平台構建工作、優化強積金投資等三個方向進一步鞏固制度的持續發展。

她提到積金易平台項目的構建工作極為繁重，必須嚴格按目標時間推進，並指明年是項目構建「進入直路」的關鍵時刻，積金局、積金易平台公司和承辦商會把握每一刻做好項目內各項細節。該局本月底剛展開了為期半年的諮詢活動，接觸大小工會、商會、專業團體、行業組織等平台的未來用家，收集他們對正在設計中的平台用戶介面的意見，務求建設一個簡單易用、切合大眾所需、一站式，以及全新而高效的公共電子平台。她指近日市况波動加上變種病毒Omicron全球迅速蔓延，令市場的不確定因素增加。但她認為計劃成員毋須過分擔心短期市場波動，切忌試圖捕捉市况，否則容易作出錯誤投資決定。

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