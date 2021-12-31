財匯局：有核數師失職 涉錯誤處理延期票據

已轉介會計師公會

財匯局表示，為免影響紀律處分程序，相關人士之名稱將不會於此時公開。今次事件，涉及該上市公司向其中一名主要股東發行承兌票據。截至2013年3月31日止年度，承兌票據的到期日被延長，業績中將延期確認為原有金融負債已被償還，以及獲取一項新金融負債，並確認由此產生的公司損益，承兌票據於償還日的公允價值乃根據估值報告釐定。據香港會計準則，使用原有實際利率折現的現金流量現值與原有金融負債剩餘現金流量的折現現值相差至少10%，則會被視為現有金融負債條款的重大修改，並需要將會計上作償還金融負債的帳面價值與支付對價差計入當期損益。不過，該局稱在本個案中核數師未能作充分地評估以支持是次承兌票據的條款變更屬重大與否，去確定相關收益是否應計入權益。核數師更未能在工作底稿中，妥善記錄對於估值師在計量承兌票據公允價值時所發現的任何缺失、作出結論或任何重大的專業判斷。