經濟

上商：明年通脹「前高後低」 美最快3月加息

【明報專訊】美國聯儲局本月中宣布將提早在明年3月結束買債，上海商業銀行研究部主管林俊泓預料，明年環球通脹走勢將「前高後低」，聯儲局有動機早加息，認為明年3至4月、年中或有加息，全年加息料最多兩次，2023年則加息兩至三次。

港息方面，林俊泓稱，根據以往經驗港元拆息未必「跟足」美國加息，相信明年美國倘加息，對港元拆息影響有限。若美國明年內合共加息0.5厘，明年底一個月港元拆息或見約0.6厘，較昨日升0.4厘，而港匯明年底或跌至接近7.83水平。

目前銀行最優惠利率（P）為5厘或5.25厘。林俊泓說，參考過往，一個月港元拆息若與P之差距收窄至3厘以下，則P有機會上調，換言之，即一個月港元拆息需要升至2厘以上，P才會加，而他相信P上調最快2023年底出現。

加息預期致港股低殘 料下月見底

港股近月表現低殘，林俊泓認為，這是反映美國即將加息的預期，相信港股明年1月才「見底」，而樓市表現一般較股市滯後兩至三個月，以此推算明年3至4月本港樓價觸底，屆時與今年高位相比，回落約7%。該行估計，香港明年經濟按年增長2.5%。

該行又預計明年內地經濟按年增長5%，料可能減息降準，離岸人民幣匯價明年底目標為6.55元人民幣兌一美元，較現水平貶值約3%。

另外，上海商業銀行常務董事兼行政總裁郭錫志表示，需加快該行數碼化工作，指虛擬銀行為市民所帶來的方便，影響該行需同步做好，存款競爭確實存在，但該行戶口數量沒減少，他相信明年淨息差情况仍具挑戰。

相關字詞﹕郭錫志 林俊泓 聯儲局加息 聯儲局 上海商業銀行

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