經濟

港增長組合再添5普通合伙人

【明報專訊】早前「香港增長組合」投資委員會早前任命3家私募股權投資機構作普通合伙人後，決定再添5家。政府昨公布，該5家機構為「香港增長組合」作策略投資，一如往例政府未有披露機構名稱，但提及新增機構的投資經驗涉及大灣區項目。

涉大灣區項目投資經驗

財政司長陳茂波在新聞公報稱，獲委任的機構均在香港為總部，或在香港設立了一定規模的辦事處，並在投資「與香港有關連」項目擁有豐富經驗，包括粵港澳大灣區項目。

該投資委員會先後兩輪委任私募股權投資機構，作普通合伙人，今年9月為首輪，為數3家，今次屬第二輪，總數增至8家。對於機構名單，政府發言人曾稱，相關討論涉市場敏感資料，不便透露詳情。對照兩次聲明，今次介紹5家機構的聲明與上次內容稍有不同；如上次形容參與的3家機構「均具備廣闊的視野及跨界別投資能力，每家現時管理超過千億港元的資產」，今次入局的五家機構則沒有此句介紹，反而提到具備經驗投資於「香港以至粵港澳大灣區的項目」。

綜合8家機構，政府透露他們過往聚焦投資的行業範疇十分廣泛，包括科技、醫療保健、物流及供應鏈管理、工商及金融服務、消費品等，並會繼續致力物色具質素的合作伙伴，為香港的未來投資，同時緊密監察獲委任普通合伙人的表現。

「香港增長組合」的誕生，回溯至2020/2021財政預算案，當時政府宣布從未來基金撥款，成立該投資組合，於去年9月成立管治委員會，由財政司長出任主席，另有6名非官方人士出任委員，為「香港增長組合」提供策略督導，並就投資準則及資產配置等事項作指引。

相關字詞﹕大灣區 香港增長組合 陳茂波 未來基金

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