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商湯首日高開低走收升7% 每手帳賺280元 今年三壓軸掛牌新股全報捷

【明報專訊】2021年3隻最後上市新股，首日表現一洗近期頹風。上市前遭到美國財務部制裁、最終在一眾中資「包底」下火速重啟招股的商湯（0020），昨首日掛牌一度升逾兩成，惟表現高開低走，收市時升幅收窄至7.3％，散戶每手帳面獲利280元。至於聖諾醫藥（2257）及泉峰控股（2285）表現更佳，首日分別升近兩成及近三成。不過，跨年招股的小黃鴨（B.Duck）母企德盈控股（2250）招股反應暫時一般，孖展認購暫未足額。

明報記者 陳麗歡

商湯昨日開市報3.91元，較招股價3.85元高1.6％，上午最高曾見4.74元，較招股價升逾23.1％，午後升幅逐漸收窄，全日升7.3％，收報4.13元，成交股數約3.3億股，金額逾14億元。不計手續費，每手1000股，帳面賺280元。據券商掛牌紀錄，昨日客戶淨買入最多的是美資行摩通，涉及逾1200萬股，其後是中銀國際及匯豐；客戶淨沽出最多是瑞銀，涉及約494萬股。

陳茂波：科學園首個「獨角獸」 港上市別具意義

財政司長陳茂波昨出席商湯上市儀式時表示，商湯屬首個由科學園培養的科創「獨角獸」，能於本港上市，具有特別意義，寄望該公司能為香港、中國內地的創科發展作貢獻，並有信心香港會孕育更多優秀的創科獨角獸公司。

同日掛牌兩新股表現更佳

「Ｂ股」（即未盈利生物科技股）聖諾醫藥開市報65.9元，與招股價一樣，早段高報79.2元，全日收報77.9元，升18.2％，成交額8610萬元。不計手續費，每手50股，帳面賺600元。至於泉峰控股全日高位徘徊，高開51.8元，較招股價43.6元升18.8％，午後高見57.3元，收報56元，全日升28.4％，成交額8.63億元。不計手續費，每手100股，帳面賺1240元。

德盈環龍跨年招股 反應一般

至於正在招股的兩隻新股當中，小黃鴨（B.Duck）母企德盈控股和環龍控股（2260）反應俱見一般，德盈控股昨日首日招股，綜合多家券商，孖展額達1152萬元，認購倍數0.28倍。當中以富途借出孖展額最多，達500萬元，華盛證券借出225萬元，輝立借出170萬元。德盈控股將於明年1月17日掛牌上市，1月7日截孖展。

內地造紙毛毯製造商環龍控股於日前（12月29日）開始招股，昨日第二日孖展認購額2552萬元，超購倍數1.55倍；富途借出1700萬元，輝立借出400萬元，華盛證券借出300萬元。明年1月11日掛牌上市，1月3日截孖展。

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