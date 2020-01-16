匯璽1房890萬沽 逾3年實蝕8%

AVA 61業主持貨4年帳賺不足一成

政府昨日宣布為來季推出屯門官地重新加入限呎條款，該列明在該地皮興建的住宅單位需由280方呎起，在消息公布前，有業主沽出手持市區納米樓。中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，深水埗AVA 61高層A室，實用面積233方呎，1房間隔，以525萬元易手，實呎22,532元。原業主2017年8月以約480萬元購入，持貨逾4年，帳面獲利45萬元或9%。

太古城2房1080萬沽 42年升值50倍

另外，美聯高級分區營業經理陳彪表示，鰂魚涌太古城近月接連錄得長情業主沽售持貨數十載之物業獲利離場。最新位於太古城明宮閣中層C室，實用面積582方呎，2房間隔，獲同區用家以1080萬元承接，實呎18,557元，屬市價水平；原業主早於1979年以約21.4萬元購入，帳面獲利約1058.6萬元，單位42年間升值49.5倍。

凱滙3房1770萬沽 3年帳賺186萬

至於觀塘凱滙本月再錄業主額印鬆綁沽貨獲利個案。利嘉閣地產高級經理黃民傑表示，凱滙1期1座高層B室，實用面積852方呎，3房套連儲物室間隔，望山景，以1770萬元易手，實呎20,775元。

原業主2018年12月以1583.8萬元一手購入，持貨滿3年，帳面獲利約186.2萬元或12%。據悉，原業主未曾入住單位，維持發展商交樓標準。

事實上，凱滙1期首批單位樓花期逾兩年半，項目於今年8月起陸續交樓，估計上述單位內籠仍然非常簇新。黃補充，屋苑現時約有50個單位放售，叫價由930萬元起。

[香港地產]