路勁今年售樓套逾155億 晉環佔近九成

管翠路項目最快明年次季登場

至於新住宅發展項目方面，封海倫透露，集團旗下屯門管翠路項目，已申請預售樓花同意書，最快明年次季推；項目由4座大樓組成、提供逾600伙，涵蓋開放式至4房戶型，另設獨立洋房及特色戶。

她續稱，晉環預計關鍵日期為2022年底，項目現正拆棚中，準備稍後再展開大型銷售，項目亦有機會提早交樓。此外，路勁將為晉環提供新春優惠，買家於2022年1月3日至2月13日期間，購買價單上可售的1房及2房戶，可獲6.8萬元扣減樓價優惠。

為配合晉環銷售，中原於淺水灣海灘道35號地下設立淺水灣旗艦店暨晉環專舖、昨日正式開幕。另外，中原向即日起至2022年1月31日，經中原地產購入晉環的首3名買家，送出3日2夜郵輪之旅及1年免費收租保優惠。買家於物業入伙後，經中原地產獨家放租單位，即可享首年「中原收租保」保險計劃及免費租賃管理服務，名額3個，優惠總值達9萬元。

[香港地產]