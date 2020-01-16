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路勁今年售樓套逾155億 晉環佔近九成

【明報專訊】近年在本港積極發展住宅項目的路勁基建（1098），今年售樓套現總額高逾155億元，收益來源主要來自黃竹坑港島南岸晉環及元朗錦田北山水盈，分別佔136億及19億元，其中晉環佔近九成。路勁銷售及市場推廣總監封海倫表示，晉環5月開售迄今累沽約624伙、佔項目單位總數800伙約78%，套現逾136億元，平均成交實呎約33,647元。

管翠路項目最快明年次季登場

至於新住宅發展項目方面，封海倫透露，集團旗下屯門管翠路項目，已申請預售樓花同意書，最快明年次季推；項目由4座大樓組成、提供逾600伙，涵蓋開放式至4房戶型，另設獨立洋房及特色戶。

她續稱，晉環預計關鍵日期為2022年底，項目現正拆棚中，準備稍後再展開大型銷售，項目亦有機會提早交樓。此外，路勁將為晉環提供新春優惠，買家於2022年1月3日至2月13日期間，購買價單上可售的1房及2房戶，可獲6.8萬元扣減樓價優惠。

為配合晉環銷售，中原於淺水灣海灘道35號地下設立淺水灣旗艦店暨晉環專舖、昨日正式開幕。另外，中原向即日起至2022年1月31日，經中原地產購入晉環的首3名買家，送出3日2夜郵輪之旅及1年免費收租保優惠。買家於物業入伙後，經中原地產獨家放租單位，即可享首年「中原收租保」保險計劃及免費租賃管理服務，名額3個，優惠總值達9萬元。

[香港地產]

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