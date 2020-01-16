內房蝕賣 晟林1房一口價800萬推 涉6伙最多劈價逾一成 單位面積約300呎

3年前均呎2.8萬向永義購入全幢

價單顯示，晟林新增新年「一口價」付款計劃，涉及1號及2號價單的9樓F室、10樓F室、11樓E室、11樓F室、12樓E室及12樓F室，實用面積297及306方呎；單位原定價1075萬至1155萬元，實呎35,131至37,745元，以20%樓價折扣計，折實860萬至924萬元，折實實呎28,105至30,196元。不過，上述單位現「一口價」劈至800萬元，實呎26,144至26,936元，分別減價60萬至124萬元，減幅7%至13%。當中減幅最大一伙，位於12樓F室，實用面積306方呎，原折實價924萬元，折實實呎30,196元，最新「一口價」減至800萬元，折實實呎26,144元，減幅13%。晟林全盤共有79伙，由2019年11月起開售，至今售41伙。

福晟今年7.9億沽企廣多層 3年蝕逾億

翻查資料，福晟國際同系福建福晟去年底出現債務違約，未能支付旗下債券本金及利息，規模約10億元人民幣。及後多次以蝕讓價售出物業，包括今年3月以7.9億元售出九龍灣企業廣場3期多層樓面，3年帳蝕逾億元。

此外，永義旗下已屆現樓的九龍塘延文禮士道雋睿，昨售出2伙4房連3套房大宅，吸金逾8615萬元。包括1座5樓A室，實用面積1188方呎，成交價4351萬元，實呎36,625元。另一伙為1座5樓B室，實用面積1196方呎，成交價4264.8萬元，實呎35,659元。項目自去年5月起，累售出34伙，佔全盤60伙56%。

另外，新地（0016）上水洋房項目天巒新錄一宗撻大訂個案，位於蘇黎世大道2號屋，原於2019年6月以3803.31萬元售出，洋房實用2041方呎，實呎18,635元，惟買家新近已取消交易，料遭沒收20%訂金、涉約761萬元。同系元朗站The YOHO Hub，周日（2022年1月2日）次輪銷售209伙，當中包括204伙以價單形式發售、5伙4房大戶招標推出。新地代理總經理陳漢麟表示，發展商聯同四大代理行，推出總值20萬元置業獎賞，每間代理行各有5個名額。

明報記者 陳寶恩

[香港地產]