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上月官方樓價指數見7個月低位

【明報專訊】樓價回軟，差餉物業估價署最新公布，11月本港私宅售價指數最新報391.5點，為今年4月錄得391點後的7個月新低位，除按月跌幅擴大至1.19%外（10月錄按月跌幅0.5%），更屬2020年2月錄得按月跌幅1.66%後、21個月來的最大按月下挫幅度。

據差估署最新修訂指數，樓價指數今年9月報398.2點，創出歷史新高；換言之，11月指數相對9月的破頂紀錄，回落近1.7%。不過，總結今年首11個月，相對去年12月錄得379.9點，樓價指數仍累升3.05%。

大中型豪宅樓價跌幅最明顯

各類單位方面，11月樓價指數全線向下，其中以大型豪宅跌幅最多；E類單位（實用1722方呎以上）最新樓價指數報309點、按月跌2.74%；D類單位（實用介乎1076方呎至1721方呎）報333.7點、按月跌2.08%，跌幅僅次於E類。另外，市場最關心的A類單位（實用431方呎下）報436.7點、按月跌1.1%。租金方面，11月租金指數報185.7點，按月跌0.75%，同樣連跌2個月；今年首11個月，租金指數累升近3%。

分析：明年上半年樓價或升6%

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，內地於第三季開始調控，港股波動，影響物業買家入市心態，但相信明年上半年樓價可反彈回升約6%。

萊坊董事兼大中華區研究及諮詢部主管王兆麒預計，明年一般住宅樓價升0至3%，但豪宅料可升3%至5%。一手市場持續暢旺，未來數月會有更多購買力由二手轉移一手市場，發展商仍會積極推盤，估計明年首季一手樓銷售仍熾熱。

相關字詞﹕王兆麒 萊坊 陳永傑 樓價指數 私宅售價指數 差估署

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