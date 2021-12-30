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新地明年首季擬推5盤涉2113伙

【明報專訊】將踏入2022年，新地（0016）着手部署來年推盤大計；新地副董事總經理雷霆表示，集團明年首季擬開售5個新盤（2個市區盤、3個新界盤），當中包括北角海璇II、太子道西Prince Central、天水圍Wetland Seasons Bay第3期、大埔白石角優景里項目第1期、屯門兆康項目第1A期，5盤共涉2113伙，更擬新春後「雙盤齊發」。

翻查資料，Prince Central今年3月曾開價，當時首批50伙折實均呎2.96萬元，開放式戶折實入場694.7萬元；新地曾稱，項目將留待現樓推出，而現時距入伙期約3個月。

至於同系元朗站The YOHO Hub，落實本周日（2022年1月2日）次輪推售209伙，涉及經修改的價單第1A號的部份單位，定價輕微上調1%。

The YOHO Hub周日次輪賣209伙

新地代理總經理陳漢麟表示，周日開售的209伙單位，包含39伙1房、80伙2房、72伙3房、18伙4房單位，其中有5伙位於第3座的「至尊4房」大戶以招標形式出售；以價單定價計，上述204伙發價單賣單位，市值約25億元。

雋薈周日推全盤120伙

另益兆集團及俊和發展合作、被形容為「旺角龍牀盤」的豉油街新盤雋薈，落實周日開售全盤120伙，明天截票；開售當日早上10時抽籤，每客最多可購2伙。

雋薈全盤120伙，實用152方呎至228方呎，折實價338.8萬至656.5萬元，折實呎價21,881至31,644元，折實均呎24,758元。

另嘉里（0683）旗下3個已屆現樓的新盤，包括屯門掃管笏滿名山、何文田皓畋和瀚名，周日起共招標7伙，其中皓畋3座6樓G室，實用907方呎，2018年以2383.07萬元以價單形式沽出，實呎26,274元，買家於2019年6月撻訂，料損失樓價5%訂金逾119萬元，最新改以招標形式出售。

相關字詞﹕瀚名 皓畋 滿名山 雋薈 大埔白石角優景里 Wetland Seasons Bay第3期 海璇II 新地

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