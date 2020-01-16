日麥當勞調動3架747 料除夕解「薯條荒」

除日本的麥當勞以外，部分餐廳也受到供應鏈緊張的影響。美國紐約的著名漢堡餐廳JG Melon上周表示，因供應鏈問題，暫停銷售炸薯片產品。台灣地區的MOS Burger亦稱，由於國際海運延誤，部分薯條組合的商品暫停販售。

此外，蘋果（美：AAPL）的調查顯示，鴻海（台：2317）旗下富士康位於印度南部的iPhone組裝廠勞工生活條件不合標準，蘋果公司已將該廠列入觀察名單。該廠早前爆發大規模食物中毒，引發員工抗議，揭露了工廠附近的員工宿舍居住條件惡劣。

蘋果：富士康印度廠列觀察名單

蘋果公司發言人稱，近期對富士康廠房的食品安全及住宿條件出現疑慮後，已派獨立稽查人員前往當地了解情况，並發現一些偏遠員工宿舍和食堂，未符合蘋果要求，正跟供應商合作，以確保盡快完成整改。

（綜合報道）

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