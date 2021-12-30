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美聯儲明年投票委員趨鷹派 彭博：或須靠拜登提名3理事空缺平衡

【明報專訊】聯儲局聯邦公開市場委員會（FOMC）即將進行年度輪替，明年有投票權的委員將更趨鷹派。近期曾發表鷹派言論的堪薩斯城聯儲銀行行長喬治（Esther George）、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）及聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）將在明年獲投票權，接替今年持投票權的相對鴿派或中立的委員，包括芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）、里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）及三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）等。彭博社分析，明年投票委員的鷹派傾向，可能要靠美國總統拜登透過3個理事空缺的提名人選來平衡。

市場觀望新冠變種病毒Omicron的影響，交投淡靜，道指早段連升第6天。美國10年期國債孳息率重上1.5厘。供應受阻及美國庫存下降，抵消了市場對疫情可能減少燃油需求的擔憂，油價繼續在接近一個月高位徘徊。

美10年國債孳息率重上1.5厘

聯儲局負責銀行業規管的副主席夸爾斯（Randal Quarles）計劃在12月底離開理事會，而另一副主席克拉里達（Richard Clarida）的任期亦將於明年1月底屆滿。在拜登上任以來，聯儲局理事會仍有一個空缺尚待填補。此外，波士頓聯儲銀行前行長羅森格倫（Eric Rosengren）退休遺下的空缺也有待填補。白宮本月中曾表示，拜登計劃在今年底前進行提名。

事實上，獲拜登提名連任的聯儲局主席鮑威爾，已帶領同袍轉向鷹派，將完成「收水」的時間提前到明年3月。聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）稱，這為聯儲局最早在明年3月的政策會議加息掃除障礙。聯儲局在本月中的政策會議公布的點陣圖顯示，委員傾向在明年加息3次，在2023年再加3次。不過，彭博社的經濟學家預期，拜登對聯儲局理事會3個空缺的提名，可能令FOMC對2023年加息的預期，由目前預期的3次變為兩次。當聯儲局7名理事的席位填滿，聯儲局將有19名決策者。7名理事與紐約聯儲銀行行長擁有永久投票權，其他聯儲銀行行長的投票權需每年輪換。

華府擬拉斯金任副主席 負責銀行業規管

《華爾街日報》引述知情人士稱，拜登政府考慮讓拉斯金（Sarah Bloom Raskin）負責銀行業規管的聯儲局副主席職位。拉斯金曾任聯儲局理事和財政部官員，在2009年9月的一次演講，她將金融海嘯歸咎於「放寬監管的熱潮將許多人的利益邊緣化」，並稱經濟低迷是「貪婪、監管不力及執法不力」所造成。在2010年至14年擔任聯儲局理事期間，拉斯金協助制定《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》（Dodd-Frank Act）。分析認為，提名拉斯金可望安撫進步派的民主黨人，他們部分人反對提名鮑威爾連任。

消息又稱，拜登還考慮讓密歇根州立大學經濟學和國際關係教授庫克（Lisa Cook），以及北卡羅來納州戴維森學院教授杰斐遜（Philip Jefferson）填補另外兩個聯儲局理事空缺。部分進步派人士讚揚3名潛在候選人，並呼籲拜登盡快提名，妨礙白宮議程。

（綜合報道）

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