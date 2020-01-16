經濟

新世界攻「坐月」服務 K11 ARTUS成首試點

【明報專訊】疫情令市民更關注個人健康，衍生不同商機，新世界（0017）旗下醫療健康業務Humansa宣布，與母嬰護理品牌貝康國際旗下、護理中心業務SAINT BELLA簽訂戰略合作協議，提供全方位「坐月」住宿服務，包括首創的一對一護士貼心護理、針對產後調養的月子餐單、個人管家服務等。

料明年首季正式啓動服務

集團表示，首階段合作擬於香港及內地並同時打造4間月子會所，其中首個試點選址於新世界旗下尖沙嘴服務式住宅K11 ARTUS，預計明年首季正式啟動服務。

Humansa行政總裁蘇嘉威稱，市場上傳統健康服務已經無法滿足新世代家庭的需求，集團會以香港為起點，推出嶄新坐月護理服務理念；集團計劃明年上半年，將會有一系列綜合專業健康保健中心陸續開幕。

事實上，Humansa近期不斷與多個醫療機構合作，包括上月底與港怡醫院及卓正醫療簽訂合作協議，兩者將會成為集團在粵港澳大灣區醫健服務網絡內的核心伙伴，提供個人化一站式專業醫療及身心健康服務。

至於貝康國際SAINT BELLA創始人兼行政總裁向華表示，相信大灣區融合醫療服務為新趨勢，當中包括母嬰護理等範疇，並透過與Humansa合作，為客戶提供更多元化的消費體驗，以及享受跨區域便利店服務。

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