安永：未來ESG投資高碳排行業節能

她續稱，不同綠色產品及工具如綠色基金、信託均可有助中國達至2030年碳達峰及2060年碳中和的「雙碳」目標，發揮重要作用。

報告指出，安永分別於去年及今年在全球實現了碳中和及負碳排放目標，推進自身「去碳化」進程，並承諾2025年將碳排放減少四成，以達致淨零目標。至於為客戶提供ESG方面的專業服務，安永稱會為客戶制定ESG發展戰略，識別、管理和預防ESG風險，展開氣候變化情景分析和壓力測試，並構建ESG資料收集系統及完善披露相關資訊，期望借助大數據、人工智能等前瞻技術和工具，協助客戶實踐「雙碳」目標。

冀用大數據AI助客戶達「雙碳」目標

此外，安永中國主席、大中華區首席執行官及全球管理委員會成員陳凱表示，碳中和會為金融機構帶來不少機會，因金融機構有提供「融通」的重要功能，隨着更多企業自身需要向「雙碳」目標邁進，預計未來會有更多機會讓金融機構發揮有關功能。

他又指，中國正不斷推出許多有關ESG政策，亦將有利金融機構在ESG方面的發展。