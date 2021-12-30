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「小黃鴨」母企今招股 每手3485元入場

【明報專訊】再有新股趕及新年前招股。「本地薑」品牌B.Duck（又稱「小黃鴨」）母企德盈控股（2250）今日起招股，擬發售共1.2億股股份，招股價介乎2.05至3.45元，集資最多4.14億元。以每手1000股計，入場費為3484.77元。

資料顯示，發行股份中在港公開發售佔約一成、即約1200萬股；按超額配股權，最多可增至1800萬股。集團將於下月7日截止招股及定價，並計劃在下月17日於主板掛牌上市。

年輕客群為主 昨首推NFT冀與時並進

德盈控股執行董事、主席及行政總裁許夏林表示，B.Duck目前受眾年齡層為15至34歲的年輕客群為主，集團角色授權產品亦會針對相關群組推出，冀可「與時並進」，包括昨日首度推出的非同質化代幣（NFT）等，未來將視乎市場反應，有機會再度推出新一輪認購。

他續稱，集團將會繼續專注角色授權業務，相信此發展模式是品牌最好的發展方向；而集團未來亦會探討與各投資方合作，例如早前與華僑城（3366）進行實境娛樂方面的合作。

據初步招股文件資料，是次集資將有11.8%增強內部設計能力；集團稱，明年將會推出及儲備新角色，另亦計劃於2024年底前招聘60名設計師，包括服裝、產品應用等範疇。其他資金用途包括，25.8%將用於提升品牌形象；25.7%用作建立「粉絲平台」等。

[新股]

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