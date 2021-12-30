經濟

彭博：阿里巴巴擬沽出微博三成股權

【明報專訊】彭博昨引述消息稱，阿里巴巴（9988）擬沽出其微博（9898）約三成股權，目前正跟國企上海文廣集團磋商。目前出售微博一事尚處於初期階段，不確定會否達成交易。據報，阿里、微博、上海文廣集團等未有回應。微博本月7日以272.8元掛牌，昨收市跌1.6%至228.4元，上市至今累跌逾16%；最新市值約535億元。阿里巴巴昨日跌2.6%，收報110.6元。

翻查資料，阿里持有微博約29.6%股權；以微博昨天收市價228.4元計算，阿里持貨涉資約158億元。報道指出，阿里過去投資龐大的媒體資產組合，當中包括報紙、電視製作公司、社交媒體和廣告資產等。因應早前有傳，中央擔心阿里對公眾輿論帶來影響，故希望集團出售部分股份。

傳目前跟上海文廣集團磋商

事實上，早於今年3月已有傳中央對阿里施壓，要求其剝離部分媒體資產。早前亦有報道，紫荊文化欲從阿里手上，收購其《南華早報》的股份。由於紫荊文化為國有企業，該筆交易或可緩解政府的擔憂。

消息估計，由於上海文廣集團為內地最大的國有媒體和文化集團之一，該集團獲得有關當局批准收購的機會，將較私人機構為高。資料顯示，上海文廣集團營運上海廣播電視台，也是東方明珠集團的控股股東，同時擁有上海迪士尼度假區約兩成股份。

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