經濟

近10年23家律師樓被律師會介入 凍結客戶款逾5.38億

【明報專訊】由2011年至2020年，共有23家律師樓因不同原因被律師會介入，涉及被凍結客戶款項逾5.38億元，當中以去年底被介入並接管的黃馮律師行，最為影響按揭市場，該案亦促使銀行業界研究新的物業交易款項安排。

去年12月底，香港律師會介入接管黃馮律師行，因其涉違《律師帳目規則》及有前文員涉不誠實挪用客戶款項。黃馮律師行業務即時結束，所有戶口及客戶資金被凍結。由於該律師行於按揭市場有一定佔有率，事件令多名物業買家的款項遭凍結，無法完成買賣程序。

事件發生後，金管局與銀行業界溝通，並敦促業界以合理及諒解的態度，酌情處理這些特殊個案。銀行因此採取不同方法，例如提供等值貸款令交易順利完成，而銀行其後才向接管人追收款項等。

去年黃馮律師行事件 涉逾150買家

今年3月，王潘律師行創辦人王光榮被廉署拘捕，其律師行亦被搜查，多家銀行隨即中止與王潘律師行就按揭交易的合作。王潘與黃馮均是按揭市場的主要律師樓。律師樓接連出事後，政府在4月稱，金管局正與銀行業界研究物業交易的替代付款機制。直至昨日有初步方案。至於黃馮律師行一事，受影響的物業買家逾150名，涉及逾3.75億元。至今年7月，高等法院頒令律師會須於8月向合資格的受影響客戶分發支票，尚未申請的申索人可在12個月內向律師會申請。

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